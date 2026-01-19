中央首座近零碳建築上樑 海委會新廳舍落腳高雄啟動海洋治理新里程

海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍19日在高雄舉行上樑典禮，由行政院長卓榮泰主持，立法委員李昆澤、許智傑及港務、造船、漁會等海洋產業代表到場觀禮，象徵中央與地方、政府與民間攜手推動海洋事務與產業發展。卓榮泰期許海委會持續肩負國家海洋治理重任，也邀請國人共同給予支持與祝福。

上樑祈福儀式融合創意與象徵意涵，以「躍起的大翅鯨」與「旭日上升」作為主視覺，展現海洋強勁生命力與向上躍升的力量；並攜手圓山大飯店推出「海浪」、「海風」、「海潮」三款海洋主題調酒作為獻禮酒，為典禮增添海洋浪漫氛圍，令與會來賓耳目一新。

↑圖說：祈福儀式由行政院卓榮泰院長主持，場面隆重。（圖片來源：海洋委員會提供）

卓榮泰致詞指出，臺灣四面環海，臺灣海峽更是全球最繁忙航道之一，海洋不僅是歷史上帶動繁榮的重要力量，也是當前國家安全、經濟發展與永續資源的關鍵。過去海洋事務分散於多個部會，直到107年成立海洋委員會，才有專責整合的治理體系。海委會設址高雄，順應南北均衡與首都減壓政策，也讓中央海洋治理核心與重要海洋城市緊密結合。此次上樑的合署廳舍預計於117年完工啟用，象徵政府以海洋思維出發、全力推動海洋發展的決心。

↑圖說：海委會新建廳舍工程上樑簽名合影，行政院卓榮泰院長(中)、行政院李慧芝發言人(左四)、海委會管碧玲主委(左五)、長期關心海洋事務的李昆澤(右三)、許智傑委員(右二)、海委會吳欣修副主委-前內政部國土管理署署長(右一)、內政部國土管理署南區都市基礎工程分署林厚名分署長(左三)、設計監造趙建銘建築師(左二)、春原營造蔡宗憲董事長(左一)等人，於上樑帆布簽名。（圖片來源：海洋委員會提供）

海委會主委管碧玲表示，感謝行政院對海洋事務的高度重視與支持。行政院於113至114年間投入新臺幣918億元，涵蓋海巡偵防能量強化、海氣象雷達建置、海洋調查船升級、海巡體系轉型，以及防衛韌性、海洋污染防治基金與海洋科技行政法人等多項政策，展現對海洋治理的系統性布局。她也感謝工程團隊以職安與品質為優先，讓海委會得以穩健扎根高雄，並攜手中央、地方與產業界，共同推動海洋科研、創新應用與全民海洋參與。

管碧玲指出，隨著合署辦公廳舍逐步成形，海委會組織量能、制度與人才將更加完整，未來將以海巡署為核心，建構從空中、水面到水下的立體守護體系，確保國安、治安與人民安全，同時深化海洋探索與永續治理，提升臺灣回應國內需求與國際挑戰的能力。

↑圖說：工程單位將樑柱安放入建築主結構中，圓滿完成上樑典禮。（圖片來源：海洋委員會提供）

海委會補充，新建合署廳舍為地上7層、地下2層建築，規劃取得建築能效1+級標示，並通過綠建築與智慧建築雙黃金標章，目標成為全台首座「近零碳建築」的中央政府廳舍。基地緊鄰高雄中都濕地公園，透過景觀綠地與導風設計，形塑都市生態跳島，讓自然綠意與微風環繞建築，營造友善、永續的辦公環境，也為海洋治理自港都高雄再啟新篇章。

