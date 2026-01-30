中央＋地方合作典範！埔鹽台76新水交流道聯絡道正式開工

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為改善埔鹽鄉民通往快速道路不便的問題，台76線新水交流道聯絡道今（30）日正式動工。工程全長1,361公尺，預計117年2月底完工，地方和中央攜手合作，打造更安全、便利的交通環境。

為解決埔鹽交通瓶頸，埔鹽新水交流道聯絡道正式動工，改善鄉民直通快速道路問題。（縣政府提供）

配合台76線西延工程及埔鹽鄉快速發展需求，彰化縣政府積極向中央爭取經費，推動「台76線新水交流道聯絡道新闢工程」。今早動土典禮在台電埔鹽變電所前舉行，埔鹽鄉長許文萍、鄉民代表會主席施春貴、村長們全數到場，現場擺設莊重祭祀，象徵工程順利動工，也讓地方民眾感受到重視與期待。

縣長王惠美指出，這條路原本規劃位置距離民眾需求達1,800公尺，鄉親反映聲音強烈，縣府耐心協調、積極遊說中央，最終成功修正路線，解決地方長期困擾。她說：「有耐心、動手做就會有收穫！」並提醒包商加快施工進度，目標2028年春節前全線通車；匝道到好金路段則計畫今年10月先開放通行，讓民眾提前受惠。

交通部政務次長陳彥伯表示，此工程總經費約5.71億元，中央補助約4.63億元，彰化縣政府負擔約1億8,570萬元。陳次長強調，這不只是地方道路建設，更是中央與地方合作的成功範例，也代表中央對彰化縣積極爭取地方建設的肯定。他說，彰化縣在近年交通建設投入逾105億元，從道路延伸到交流道建設，都有效提升地方產業及民眾生活便利。

這條新聯絡道西起彰39線大新路，經台76新水交流道匝道，延伸至彰41線好金路再到新生路，全長1,361公尺，道路寬16公尺，規畫兩條快車道、兩條機慢車道，快慢車分流設計將大幅提升行車安全，也減少尖峰時段交通壅塞。

埔鹽鄉長許文萍表示，這項工程是埔鹽交通建設的重要里程碑，完工後將有效提升道路網完整性，為居民日常出行、產業運輸及觀光旅遊提供更完善支撐，也為埔鹽鄉永續發展奠定穩固基礎。

工務處長許俊宏強調，建設是地方發展的「心跳」，不只是道路本身，更是整個區域整合、生活便利與產業發展的推手。縣府將持續爭取各項經費，積極推動重大建設，讓彰化縣產業、觀光和居民生活品質持續升級。