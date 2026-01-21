中央、地方與企業攜手斥資八千四百萬，崙背大客廳剪綵啟用。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

中央客委會、雲林縣府、崙背鄉公所及台塑企業合力斥資八千四百萬元，建置「詔安客家文化發電機—崙背大客廳」，廿一日縣長張麗善、副縣長陳璧君、客委會主委古秀妃、台塑副總蔡建樑、民政處長蕭德恕、文觀處長謝明璇、鄉長李泓儀及民代等，共同剪綵落成宣告啟用，展現推動客家文化傳承與公共建設成果。

張麗善表示，崙背鄉立圖書館啟用是中央、地方與企業共同努力成果。感謝台塑先興建四千六百萬鄉立圖書館硬體建設，後續室內工程經費三千八百萬元，則由客委會補助三四二○萬元、縣府補助二六六萬元、公所自籌一一四萬元共同促成，改造後提升閱讀與使用品質，也成為連結社區、學校及文化工作者重要平台，進而強化詔安文化發展基礎。

張麗善說，雲林縣詔安客約二萬多位，但目前會說詔安客語僅約七千多位，仍有很大努力空間；這座圖書館以文化發電機為軸，縣府會與客委會及公所合作，針對詔安客語家庭繼續深耕，培育孩子傳承詔安文化與語言。

客委會主委古秀妃說，圖書館是承載語言文化及學習閱讀重要空間，客委會推動「文化發電機」專案，以鄉鎮圖書館為文化實踐重要場域，補助圖書館內裝工程及軟體書籍，與地方共同打造好的閱讀空間，讓鄉村孩子們能與都市一樣，享有學習公共資源。

李泓儀說，一○九年十二月開始興建，歷經五年多，圖書館終於完成，一早鄉民與孩子們都高興地參與；感謝中央、縣府及企業各界支持與補助，希望這詔安文化傳承基地，為下一代發揮重大功能。

蔡建樑說，台塑以麥電促協金四千六百萬捐建圖書館，在施工完成建築物硬體結構後，續由客委會、雲林縣府、鄉公所共同出資完成內裝，這是一棟由中央、縣府、鄉公所及企業合作的成功典範，期未來可以培養孩童閱讀興趣，讓青少年在這學習成長，也讓長輩可以在此交流，共同為崙背鄉注入更多活力與希望。