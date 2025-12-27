中央一般性補助款考核揭曉，台中市勇奪六都第一、社福教育雙冠王。（圖：中市府提供）

行政院日前公布114年度中央對地方政府一般性補助款考核結果，台中市政府整體施政表現突出，總成績六都第一，其中「社會福利」及「教育」兩大面向，雙雙勇奪六都之冠，財政績效也比前一年進步。

主計處表示，中央每年就地方政府施政計畫執行效能、年度預算編製與執行情形，以及開源節流成果，進行嚴謹考核，評比內容涵蓋社會福利、教育、基本設施、財政績效與預算管理等四大面向，指標多元、標準嚴格。台中市能在全國競逐中脫穎而出、奪下六都第一，顯示市府團隊在整體治理、跨局處協作及政策落實上的穩健成果。

在社會福利面向，台中市於中央實地考核中已連續三年蟬聯六都第一，充分展現市府以「人為本」為核心的社福施政成果。市府各局處通力合作，持續推出兼具創新與實效的社福措施，獲中央高度肯定。其中，自112年5月起推動的「台中市玩具銀行」，設置物流中心並結合二手玩具回收站與玩具資源車，將玩具與互動活動送進社區與偏鄉，不僅落實資源再利用，也深化惜物與陪伴的社會價值；另推動「遊民安居措施」，以居住權為核心，結合中繼住宅、就業培力與租屋補助，由專業社工陪伴輔導，協助街友逐步重建穩定生活；同時辦理「台中女子市集」，為弱勢及不利處境婦女提供職涯培力與就（創）業支持，並首創跨局處合作設立女子市集示範基地，打造友善且具支持力的就業環境。

在教育面向，台中市同樣表現亮眼，考核成績榮登六都第一。市府長期聚焦改善國中小校園環境、資訊設備與網路維運、學生健康檢查與水域安全、國中技藝教育等基礎需求，確保教學品質與校園安全穩定；同時在幼兒與國民教育、學生事務與輔導、體育衛生、終身教育、藝術才能班及本土語教育等多元領域，均展現亮眼成果，呈現教育全面發展的治理實力。教育局指出，市長盧秀燕高度重視教育發展，教育團隊透過將考核指標轉化為具體成果、定期追蹤執行進度並採專案列管機制，確保教育資源精準投入，成為此次中央考核躍升全國之冠的關鍵。未來將持續精進教育施政，打造安全、優質且公平的學習環境，讓每一位孩子都能安心成長。

主計處強調，此次中央補助款考核佳績，不僅是單一政策或局處的成果，而是市府整體施政效能的具體展現。未來市府將持續精進財政管理與政策執行，確保社福、教育及各項公共資源精準投入，全面提升公共服務品質，為市民打造更安全、宜居且永續的幸福城市。（寇世菁報導）