中央3兆預算卻大砍地方補助款！張啓楷：中央像土匪搶走地方資源

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院今(5)日針對《財劃法》覆議案再度上演表決大戰，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷代表黨團强力抨擊行政院「公然違法大砍地方補助款」，痛批行政院長卓榮泰已成「台灣最大的亂源」。他指出，立法院11月14日通過的修法精神是要「撥亂反正」，將被行政院違法刪除的地方補助款還回各縣市，但行政院卻提出覆議案阻撓，形同再次「搶走地方錢」。

立法院今日上午針對《財劃法》覆議案再度上演表決大戰。(圖／國會頻道)

行政院對立法院11月14日三讀修正財劃法部分條文提出覆議案，立法院院會上午記名投票表決，在藍白人數優勢下，覆議案以59反對、50票贊成，遭到否決。張啓楷砲轟行政院長卓榮泰已經變成台灣最大的亂源，他並點名民進黨提名參選嘉義市、台中市長選舉的立委王美惠、何欣純等人，呼籲「請回頭是岸」。不要站在行政院大砍地方補助款那邊，扮演行政院的幫兇、打手，黨意凌駕民意，成為各縣市的罪人。

記名投票表決結果，覆議案以59反對、50票贊成，遭到否決。(圖／國會頻道)

張啓楷表示，行政院8月底竟將地方計畫型補助款從 2954 億大砍至不足 308 億元，等同掏空地方財政。他怒批：「中央一年坐擁3兆總預算，卻裝乞丐喊窮，還像土匪般搶各縣市的補助款，完全違法亂紀。」

民眾黨立院黨團副總召張啓楷代表黨團强力抨擊行政院「公然違法大砍地方補助款」。(圖／國會頻道)

張啓楷指出，此次刪減並非個案，以嘉義市為例，立法院歷經十多次質詢與協商，好不容易爭取 統籌分配稅款增加63億元，結果行政院反向大砍補助款 69億元，幾乎將立法成果全部抹煞。

張啓楷點名民進黨提名參選嘉義市、台中市長選舉的立委王美惠、何欣純等人，呼籲「請回頭是岸」。(圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷說，台中市也遭受嚴重衝擊，中市捷運藍線應補助60億元，卻被削到只剩1.6億元；各縣市治水、清淤等民生工程經費普遍被刪，甚至連營養午餐、教室冷氣、教育人員事務費、退撫支出等基本開支都遭到壓縮。

行政院對立法院11月14日三讀修正財劃法部分條文提出覆議案，立法院院會上午記名投票表決。(圖／國會頻道)

張啓楷強調，今年通過的財劃法已明訂，「一般補助款不得低於前一年、計畫型補助款不得低於過去十年平均」，是為避免中央任意壓制地方自治。然而行政院卻仍然硬推覆議案，甚至連新版《財劃法》草案內容都不透明，讓各縣市連被砍多少經費都不得而知。

張啓楷更質疑卓榮泰上任不到兩年，行政院卻已提出八次覆議案，形同無視國會民意，「憲政完全迷航」。

張啓楷呼籲民眾看清楚，「今天的投票，決定誰在守護孩子的營養午餐、地方治水、捷運建設與民生需求，誰又站在行政院那邊，贊成砍掉你們縣市的預算？」

最終投票結果，立法院以多數否決行政院的《財劃法》覆議案，成功保住嘉義市等地方政府原有的補助款。張啓楷指出，否決覆議案才能真正保障民生建設與基層需求，避免地方政府被迫勒緊褲帶。

