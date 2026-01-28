中央300億租金補貼新制上路 苗栗新婚夫妻租屋每月補助4800元起

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中央推行「300億元中央擴大租金補貼專案」，新制今年上路。苗栗縣政府工商發展處表示，新制之苗栗縣婚育族群所得申請門檻，放寬提高為家庭成員之平均每人每月所得應低於5萬4303元，補貼加碼提升為1.5倍。意即今年1月1日以後結婚夫妻，無自有房屋，2人平均月所得未達5萬4303元，可申請每月4800元以上的租屋補貼。

縣府工商發展處表示，300億元中央擴大租金補貼專案新制，以苗栗縣為例，針對婚育族群之申請所得標準，每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，原家庭成員之平均每人每月所得應低於4萬6545元，提高為5萬4303元。新婚家庭登記結婚日在今年1月1日以後(含當日)，補貼加碼從1.3倍提升至1.5倍。

依內政部公告之每月租金補貼金額表，今年1月1日以後結婚夫妻，無自有房屋，2人平均月所得未達於5萬4303元，依條件分級，可申請每月4800元以上的租屋補貼。

此外，工商發展處表示，育有未成年子女(胎兒)家庭，今年1月1日以後(含當日)有新生兒出生，補貼加碼1人從1.4倍提升至2倍、2人變2.5倍、3人變3倍，超過3人者，補貼加碼金額倍數增加0.5倍。

工商處呼籲符合資格的縣民朋友把握申請機會，租金補貼及婚育補助皆有申請期限與資格條件，民眾可透過官方網站「300億元中央擴大租金補貼專案」或洽詢租賃所在地各縣市政府租金補貼相關窗口了解最新申請資訊。

面對國內少子化問題與鼓勵結婚、生育，中央加碼相關補助措施提供婚育家庭安心成家、安心生養，打造婚育友善生活環境，減輕家庭初期經濟壓力，提升民眾生育意願、打造更完善的支持系統，讓民眾住得安心、成家也無憂。

