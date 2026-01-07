中央TPASS補助沒著落 北中地方政府先撐住

不論是基北北桃1200都會通定期票，或是中彰投苗TPASS通勤月票，已是通勤族日常不可或缺的公共服務。不過面對今(2026)年中央補助款尚未明朗的窘境，新北市與台中市府雙雙表態，將以地方財政資源全力支撐定期票制度運作，確保公共運輸穩定不中斷、民眾通勤權益不受影響。

根據新北市交通局統計，1200都會通定期票自上路以來，已深度融入基北北桃生活圈，每月平均約54萬人次購買使用，銷售量占全國TPASS定期票近9成，早已不只是交通措施，而是攸關上班、上學與生活節奏的關鍵公共服務。

廣告 廣告

新北市交通局長鍾鳴時表示，市府今年已編列11億元預算支應相關經費，即使中央與地方今年度預算仍在審議中，凡屬市府應負擔部分，皆會依既有機制持續撥付，不會讓業者因制度運作受到衝擊。

鍾鳴時坦言，若中央補助款未能如期撥付，勢必對定期票整體財務造成壓力，但市府仍將以「市民權益優先、業者營運穩定」為原則，確保服務不中斷。基北北桃公共運輸平台預計於下週一(1/12)召開工作會議，四市交通局處已形成共識，將中央補助議題納入新增提案共同研議，期盼中央與地方攜手分擔責任，維持制度長期穩定。

不僅北部生活圈，中部地區TPASS通勤月票同樣受到高度關注。針對今年中央補助款尚未撥入，台中市政府指出，中彰投苗通勤月票經費至本(1)月底前仍可支應，民眾使用公共運輸的權益不受影響。目前已與南投、彰化及苗栗縣政府召開會議，針對制度執行與經費調度取得初步共識，各縣市均支持政策方向，將先以地方自籌款因應，並依既有機制持續撥補運具業者。

台中市交通局長葉昭甫提到，中彰投苗TPASS通勤月票上路2年多來，累計銷售已突破87萬張，平均每月約2.8萬人購買，顯示政策具高度穩定性。今年度台中市TPASS地方預算已獲市議會審議通過，市府將在既有基礎上，配合中央政策方向持續推動。由於中央相關經費涉及行政與立法程序，地方政府尊重中央權責，後續將依政策指示滾動調整配套。

交通局進一步說明，中彰投苗為緊密連結的共同生活圈，通勤月票政策已明顯帶動公共運輸使用量成長，包括台鐵與捷運運量皆有顯著提升。針對2026年中央總預算案，各縣市仍持續與中央溝通中，台中市也同步盤點財務與執行面可能的因應方案，確保即使政策有所調整，對市民影響將降至最低。

原文出處

延伸閱讀