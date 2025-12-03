中媒不敢報死亡人數! 吉林爆重大「獻忠」 網傳報復社會至少9人遭殺害

在吉林傳出報復社會，殺害9人的嫌疑犯姚姓男子。 圖：翻攝自網易

[Newtalk新聞] 傳昨日（2）中國吉林省松原士發生一起刑事案件，依據網路流傳之「協查文書」，一名姚姓男子涉有重嫌，據《极目新闻》在騰訊網上表示警方證實了協查文書內容，正在進行追查，但未透露案情。文中僅稱之為「惡性案件」，但網路上不少人認為，姚姓男子至少殺害了 9 人，乃至認定此為隨機殺人事件。

網傳之「協查文書」內容。圖：翻攝自網易

從監視器畫面中可見，男子著黑衣黑褲、身高約 165-170 公分，《极目新闻》引匿名人士說法表示，嫌疑人曾多次因盜竊入獄，今年 6 月才出獄。另一化名林剛者表示曾與姚姓男子一同被關押在長嶺縣看守所，他因為盜竊入獄，一來就感覺跟很多人很熟，後來才知道他進出好幾次了。

X 帳號《李老师不是你老师》發布了一系列對話紀錄截圖，稱當地網友表示，嫌疑人為「報復社會」無差別攻擊，致使 9 人喪命。還有嫌疑人打電話給派出所說要再殺幾個人、小孩看到媽媽被殺等駭人聽聞的說法。

《李老师不是你老师》貼出的對話截圖。圖：翻攝自 X《李老师不是你老师》

《李老师不是你老师》貼出的對話截圖。圖：翻攝自 X《李老师不是你老师》

另一方面，《网易号》則是透過某網站的 AI 搜尋工具，查到網傳嫌疑人殺害 9 人的說法，但也表示消息未經官方證實。該文章也貼出截圖，稱嫌疑人已在「道字鄉大地」被抓住。

