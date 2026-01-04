中媒公開沈伯洋住所衛星照 數發部：Meta、Google違規內容已下架

民進黨立委沈伯洋日前遭中國官媒在社群平台公開散布其居住與工作地點衛星影像，並散布威脅言論，引發我國相關部門關切。數位發展部今（4）日表示，第一時間要求社群平台業者處理，經Meta及Google回報違規內容均已移除下架。

針對中國官媒在Facebook及YouTube等社群平台，利用衛星影像惡意揭露我國國會議員的辦公及居住地點，並散布威脅言論。數發部表示，除嚴正譴責此類數位脅迫行為，亦於第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理，今接獲Meta及Google回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

數發部強調，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，更是任何民主國家無法容忍的行為。呼籲各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值。

