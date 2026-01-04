中媒公開沈伯洋居所 數發部：已下架訊息

▲中國官媒日前在社群平台公開民進黨立委沈伯洋居住地與工作場所的衛星影像，政府批評惡意公布沈伯洋個人與家庭相關資訊，並以所謂「衛星鎖定」進行公開恐嚇。（圖／記者朱永強攝，2024.06.18）

[NOWnews今日新聞] 中國官媒日前在社群平台公開民進黨立委沈伯洋居住地與工作場所的衛星影像，政府批評惡意公布沈伯洋個人與家庭相關資訊，並以所謂「衛星鎖定」進行公開恐嚇，發出嚴厲譴責。數發部今（4）日表示，接獲 Meta 及 Google 回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。



日前中國官媒在 Facebook 及 YouTube 等社群平台，利用衛星影像惡意揭露我國國會議員的辦公及居住地點，並散布威脅言論。



中國官媒社群平台公開立委沈伯洋的住所與工作地點的衛星照片，外交部表示重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權，痛批中國官媒，全面迫害個人隱私，喪失文明底線。



數發部第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理，今日接獲 Meta 及 Google 回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

數發部強調，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，更是任何民主國家無法容忍的行為。我們呼籲各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值。

