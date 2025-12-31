中媒吹爆「軍機拍台北101」封最佳攝影 遭網嘲「我阿嬤都行」

國際中心／巫旻璇報導

中國解放軍東部戰區於29日對外宣布，將於30日上午8時至晚間6時，在台灣周邊展開代號為「正義使命－2025」的環台軍事演習。期間，中國官媒高調發布一段號稱「俯瞰台北101」的畫面，甚至放話「隨時到台北」，語氣相當挑釁。對此，我國國防部隨即回應，直指相關影片與說法屬於典型的認知作戰操作。未料，中媒《今日海峽》還在臉書發文，自誇該段畫面是「預定2025年最佳攝影作品」，卻反遭台灣網友群起吐槽，直言「我阿嬤拍得都比這清楚」。

該畫面被質疑是來自台灣碧山巖的監視器畫面。（圖／翻攝「台北觀光即時影像」YouTube）









中國解放軍官方微博帳號「中國軍號」29日釋出一段短影片，以「這麼近那麼美，隨時到台北」為主題，文中更寫下「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂」等語句，挑釁意味濃厚，並同步公布一段宣稱為「解放軍無人機俯瞰台北101大樓」的畫面。不過，該影片畫質不僅呈現黑白、影像模糊，也引發軍事迷質疑。有網友比對指出，畫面視角與內湖碧山巖的「4K觀光即時影像」幾乎一致，質疑影片真實性。





中媒《今日海峽》事後還在臉書發文，自誇該段「解放軍無人機俯瞰台北101大廈」影片是「預定2025年最佳攝影作品」。（圖／翻攝「今日海峽」臉書）









針對相關內容，國防部30日召開記者會澄清，強調中共無人機活動僅在距離我方24浬以外，相關影片屬於錯假訊息，明顯是認知作戰操作。國防部也指出，面對中共持續透過影像與話術進行心理施壓，已全時監控掌握，並持續發布備戰操演畫面，透過新聞稿、影片等多元管道，向國內外社會及友盟國家傳達台灣堅守自由與民主的立場，爭取更多支持。









中媒《今日海峽》的貼文，反遭台灣網友群起嘲諷。（圖／翻攝「今日海峽」臉書）









值得注意的是，中媒《今日海峽》事後還在臉書發文，自誇該段「解放軍無人機俯瞰台北101大廈」影片是「預定2025年最佳攝影作品」，卻反遭台灣網友群起嘲諷。網友留言吐槽，「我阿嬤拍得都比這清楚」、「慈禧太后的照片解析度都比較高」、「拍靜態畫面也能拍成這樣，真的不簡單」、「已經2025年了，還能拍出這種畫質也是一種本事」，酸度爆表。

















