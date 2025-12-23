中媒報導陸加碼百億增產偏光片 台廠恐面臨生存困境

中媒報導，陸偏光片廠將大舉擴充產能、加碼百億增產偏光片，台廠龍頭誠美材、明碁材面臨威脅。（本刊資料照）

台灣百年企業大同公司（2371）近期才遭到中國最高人民法院判賠「華映案」高達人民幣30億元（約新台幣131億元）定讞，讓大同內外交迫。而面板核心關鍵材料的偏光片（偏光板）台廠龍頭誠美材（4960）、明碁材（8215）等恐成為中國市場下一波遭遇「內捲」威脅的企業。

根據中國財經網站報導，大陸偏光片廠在「國產替代」政策支持及產能強勢擴張的背景下，再傳出大舉擴充產能，第一階段將投入40億人民幣建立3條生產線，新建生產線年產值50億人民幣的大型偏光板工廠，無疑讓低迷已久的偏光片產業雪上加霜，再度進入削價競爭、搶奪市占率的惡性循環。

報導指出，根據中國行業權威資料顯示，杉金光電、三利譜等主要企業的產能持續釋放，中國偏光板廠商在全球市場中市占率已經突破4成，徹底改變過往由日系、韓系、台系企業主導的競爭態勢。台系廠商感受到的壓力最為直接且劇烈。由於過去高度依賴中國下游面板客戶，面對中國本土供應鏈的快速完善與成本優勢，台系企業的訂單被快速分流。

面對產業激烈競爭，台廠的明基材、誠美材近年來開始進行轉型計畫但成效似乎不彰。明基材朝向醫療、隱形眼鏡等發展，截至今年第四季醫療相關營收占比預計提升至33％。不過，偏光片比重仍然高，加上匯率以及漲價失利，今年第三季出現2016年第四季以來首度單季虧損，每股虧損0.28元。

誠美材轉型起步晚，提升產品高值化為主，在1年內提升到2成，又以車載產品為主，但車載產品開發認證耗時，效益顯現緩慢。另外，誠美材也聚焦推動半導體材料開發協同客戶開發，都尚未看到成果。

誠美材財務更顯慘澹，第三季毛利率轉為負數，累計前三季毛利率-3.18％，較去年同期5.93％大幅減少，前三季營業損失9.18億元，稅後淨損12億元，比去年同期淨損1.26億元更為擴大，每股虧損2.11元，與明基材相較，誠美材連續虧6個季度。

法人表示，依過往經驗，中國透過國家力量支持的「國產替代」項目，在2025 年已展現強大的排他性，外資企業若無法在技術領先與受補貼企業拉開絕對差距，其在中國市場的利潤甚至整個產業競爭下衰減將成為長期趨勢。因此，這次如果中國新開偏光片產能為真，台廠在傳統偏光片比重仍高的情況，加上面板價格處在谷底，將持續衝擊營運面。

