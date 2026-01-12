中媒報導「日本不婚族害怕孤獨死」登熱搜 網友一眼識破：真的沒必要

中媒報導日本不婚族後悔沒結婚，但被許多網友解讀為官方刻意帶風向。（示意圖，pakutaso）

中媒《鳳凰網》近日發表一篇標題為「每小時3人『孤獨死』，日本『第一代不婚族』死後無人收屍」的報導，探討日本獨居長者在家離世的案例不斷增加，如何影響社會勞動力結構，並道出未婚者的後悔及無奈。該篇報導很快躍上微博熱搜，今（12日）也被《鳳凰網財經》官博分享，可中國網友似乎不太領情，甚至有許多人吐槽，這種文章就是來帶風向、催促中國年輕人結婚生子的。

根據《鳳凰網財經》微博帳號分享該篇報導的配文，提到日本2024年共有7.6萬名獨居者在家中離世，其中有超過2.1萬人被認定為「孤獨死」，相當於每小時就有近3人，獨自走向生命終點，且2023年約有4.2萬具屍體無人認領。值得注意的是，「孤獨死」正向年輕族群蔓延，如東京近年來有數百名10～30歲年輕人獨自離世。

貼文同時提到日本初代不婚族的心情轉變，72歲的獨居長者從堅持單身主義，到如今有了「一個人該怎麼活下去」的恐慌，於是踏上相親之路，誓言在80歲前結婚。類似「想結婚卻結不了」的無奈，正是日本社會現狀的縮影。

只是貼文下方的中國網友，多數都對報導感到嗤之以鼻，直言官方帶頭催婚的意圖過於明顯，「這種熱搜的意圖已經看透了，真的沒必要」「看到標題一秒翻白眼」「可能是給家裡長輩看的 到時候各位家族群應該就有相關推文了」「為了讓國內結婚真是煞費苦心」「有節奏的文章」「哈哈哈哈哈，老頭子們催婚了」。

