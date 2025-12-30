中媒宣稱俯拍台北101 國防部：無人機未逾越24浬

中國媒體發布照片，背景是台北市景，還能清楚看到台北101，共軍宣稱是無人機俯瞰台北101拍到的影像。

國防部情次室次長謝日升中將表示，「昨天我們也掌握到這個社群的這個消息，昨天中共的無人機都在24浬以外，所以這個消息跟事實有所出入，那我們認為這個很明顯的是個認知作戰。」

國防部立刻闢謠，強調這是典型認知戰，要民眾別被操弄。

高雄市民說，「如果拍得這麼近的話，應該基本上第一時間是不會相信。」

高雄市民表示，「我沒有很相信它啦，我們還是用我們自己的常識去判斷。」

中國公布的照片，不少民眾直覺是假的，也有不少專家發現漏洞，無人機實施空中偵察設置影像時，通常有光學顯示系統，但照片中沒有，質疑照片的真實性，也有人從無人機拍攝高度找到盲點。

軍事觀察家、逢甲大學兼任助理教授紀東昀分析，「它目前派出來的包括無偵6、無偵7，這一類的無人機，它的高度都是2萬英呎以上，那個都比陽明山高非常的多，所以基本上這個角度，不符合它這個無人機拍攝的角度。」

軍事粉專也比對照片，疑似是內湖碧山巖監視器拍攝的視角，資安專家提醒，這種認知作戰會越來越嚴重。

資安專家劉彥伯指出，「比較難防的話是，主要是它會透過很多的這種LINE的群組，臉書、Threads的群組等等做這個傳送，政府要從可能從一般的教育，然後從學校教育、成人教育等等，要多做一些宣導。」

資安專家說民眾單方面接收沒經確認的影片、聲音或是文字，容易造成誤解或形成心理壓力，官方應適時更正、釋疑，同時對於社群上造假、散播特定訊息的協同帳號，也應透過教育來培養民眾基本的辨識能力。國防部30日傍晚也公布，中共軍演至今錯假訊息有46則，像是抨擊政策、詆毀國軍，還傳出國防部長顧立雄休假未歸等等，國防部也呼籲多查證辨識。

