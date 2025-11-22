中媒扯高市車牌撞盧溝橋事變！中網全看傻批：過度解讀

國際中心／楊佩怡報導

日本首相高市早苗日前因提到「台灣有事，就是日本有事」言論，引發中共當局不滿並給予經濟制裁，更讓中日兩國關係陷入緊張。沒想到中國媒體卻再今（22）日發文稱，高市早苗的車牌號碼為「3777」，此數字與盧溝橋事變日期相同，然而該貼文卻連自己人都看不下去，紛紛在留言區痛批認為是過度解讀。





中媒扯高市早苗車牌「故意撞盧溝橋事變」！小粉紅也不挺…傻眼揭「數字真相」

高市早苗在21日表態，強調未改變「日中戰略互惠關係」想法。（圖／翻攝自高市早苗Ｘ）

日相高市早苗日前指出，若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權；此番「台灣有事」發言引起中國不滿，繼呼籲公民「近期暫勿前往日本」後，中方19日再以「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品。昨（21）日高市早苗受訪時，被問到對於推進日中戰略互惠關係的想法，她表示與習近平在會談時，已確認將全面推進戰略互惠關係的大方向，並強調，「這樣的想法沒有任何變化」。

廣告 廣告

中媒扯高市早苗車牌「故意撞盧溝橋事變」！小粉紅也不挺…傻眼揭「數字真相」

高市早苗的車牌為3777，遭中國媒體過度解讀「刻意撞盧溝橋事變」。（圖／翻攝自微博）

中日關係日漸緊張，中國媒體《看看新聞》更以「巧合？！高市早苗車牌是3777」為題發文指出，近期有人拍到，高市早苗座駕車牌號碼為「37-77」，認為跟1937年7月7日的盧溝橋事變日期一樣，疑似想將高市早苗塑造成「侵略者」的形象。不過，中國網友對此說法卻絲毫不為所動，反而認為是媒體過度解讀，「媒體還需要客觀」、「基本盤怎麼敏感成這樣」、「車牌號碼過度解讀有點受不了…」、「人家生日牌別過分解讀」、「歷史上這麼多事件，你任挑一個數字都可以做出一套解讀」。也有不少網友指出，高市早苗的車牌其實意義非凡，37代表她自己的生日是3月7日；而77（7月7日）則是她丈夫的生日。

原文出處：中媒扯高市早苗車牌「故意撞盧溝橋事變」！小粉紅也不挺…傻眼揭「數字真相」

更多民視新聞報導

台網美紐約餐廳猛吃霸王餐！竟想「肉身還錢」遭逮

才轟晶片生意被台灣搶走！川普突轉發黃仁勳3句話

中國抵制赴日旅遊！航空公司狂打電話問：一定要去嗎

