中媒指控日本囤積47萬噸「鈽」原料 可造6000枚核彈

日本首相高市早苗。 圖：翻攝自 X《台湾史.jp》

[Newtalk新聞] 在日本首相高市早苗有關「存立危機事態」的論述引發爭議之際，又連續拋出修改「安保三文件」、「無核三原則」等議題，引發中國指控日本軍國主義幽靈復活。中國媒體《環球時報》今天（25日）更刊文指控，日本持續囤積約47噸分離鈽原料，遠超民用核能需求，總量足以製造6000枚核彈，嚴重威脅全球核不擴散體系。此時刻舉被視為日本隱藏核武野心的證據，引發國際社會高度警覺。

文章指出，日本作為《不擴散核武器條約》（NPT）締約國，卻擁有全球最大民用鈽庫存。根據國際原子能機構（IAEA）數據，日本鈽儲量自2013年起超過45噸，2017年底達47噸，其中21噸存於英國、15噸存於法國。儘管日本僅有9座核反應爐運轉，每年消耗鈽不到3噸，但每年仍從歐洲進口約8噸，無明確處置計劃。專家估計，1公斤武器級鈽即可製成一枚核彈，日本庫存相當於全球核武國家總和的數倍。

廣告 廣告

日本政府辯稱鈽用於鈽-鈾混合氧化物（MOX）燃料，但福島核災後，核電重啟遲緩，導致庫存持續膨脹。2018年，日本曾承諾減少庫存以回應鄰國疑慮，但進展緩慢，美國等盟友亦表達擔憂。《環球時報》引述IAEA前副總幹事奧恩警告，此舉模糊「核擁有國」與「無核國家」界線，可能削弱NPT基礎。文章還提及日本右翼勢力推動修改「無核三原則」，允許美軍核武進駐，涉嫌「間接擁核」。

日本長期將自身定位為核不擴散的支持者，並以「和平利用核能」為基礎發展核電產業。自 1976 年加入 NPT 後，日本透過國際合作取得民用核能技術與燃料來源，並建立了規模可觀的核能基礎設施。過去，日本政府曾多次強調維持無核政策，包括 1995 年對無核化立場的公開承諾以及率先簽署《全面禁止核試驗條約》( CTBT )。因此，關於調整「無核三原則」的討論，也使外界重新關注日本在國際核治理體系中的角色定位。

如日本修改政策並允許核武進駐，可能會對 NPT 架構下的分類與規範產生影響。部分分析認為，這類政策轉變可能模糊核武國與無核武國的界線，進而引起其他國家調整自身策略。儘管目前相關討論仍停留在政策辯論層面，但其潛在影響仍引發國際社會的關注，特別是核不擴散與區域安全架構的穩定性。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗「台灣有事」惹怒北京！中媒指12條日中航線全取消、退訂潮擴大

高市早苗不甩中國恐嚇！謝金河指她有底氣 因「這群人」覺醒了