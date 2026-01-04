中媒散播住家衛星照 沈伯洋嗆：中國軍演沒效果

民進黨立委沈伯洋。（圖／東森新聞）





民進黨立委沈伯洋，被中國多次點名是台獨份子，遭到對岸鎖定，最近中國官媒更是大量散播沈伯洋在台灣的居住以及工作地點，對於自己的行蹤被公開，沈伯洋嗆聲說，因為中國軍演沒有效果，所以用這種方式，希望能夠得到一些分數。

中國官媒1/2在臉書po出這張衛星照，在照片中清楚標明沈伯洋位於北市信義路的住家，以及工作地點立法院，中媒更直接撂下狠話說，「看你能往哪逃」。

立委（民）沈伯洋：「軍演這件事情，中國並沒有討到什麼便宜，所以他們很有可能想在軍演過後，想要做到一些他們能夠得分的項目。」

沈伯洋直接回應嗆聲，似乎對中國的舉動一點都不怕，早在去年10月份，中國重慶市公安局，就宣布以分裂國家罪，立案偵查立委沈伯洋。

國台辦發言人陳斌華（2025.11.13）：「分裂國家是嚴重的犯罪行為，沈伯洋發起建立台獨分裂組織，大肆宣揚台獨分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動。」

國台辦都已經說出重話，但是沈伯洋還是到處趴趴走，甚至出國也不怕被抓，這次被公布住居和工作地點，沈伯洋還是老神在在。

立委（民）沈伯洋：「那他們可能不知道，這個（衛星圖）其實用Google Earth看得比他更清楚，這就是一個很中國經典的，想要去分化台灣社會，想要操作威嚇台灣民眾的作法。」

對於中國官媒的作法，陸委會則是強硬回復，指出如果中共一意孤行，持續威脅台灣人民，將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。

