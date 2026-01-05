中媒散播沈伯洋住家衛星照 綠批流氓行徑籲跨黨派譴責
（中央社記者王揚宇、劉冠廷、陳俊華台北5日電）針對中國官媒公開民進黨立委沈伯洋居住地與工作場所的衛星影像，民進黨立法院黨團今天表示，中共行徑根本是黑幫地痞流氓，呼籲藍白捍衛國會議員問政自由，跨黨派支持譴責案。沈伯洋說，他不會恐懼，但希望社會正視此事，因為中共以後也可能恐嚇一般民眾。
國民黨文傳會主委、立委吳宗憲回應，除非依法有公益需求而必須公布的個人資料外，任何對於公眾人物個人資料的公開，都是沒有必要，更無助於兩岸敵對關係和緩或是降低政治衝突。更何況住處還有公眾人物的家人，不應該這樣公開。過去網紅四叉貓做過一樣的事情，也曾予以譴責。
民眾黨團副總召張啓楷接受中央社記者訪問說，還沒看到民進黨團提案內容，待譴責案提案後再表達意見。
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲與沈伯洋，上午在立法院召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。
鍾佳濱說，中共延續之前的黑幫恐嚇方式，這次公布沈伯洋的個人隱私，威脅其人身安全，這根本是黑幫地痞流氓的無賴行徑。
沈伯洋說，他不會因此感到恐懼，也希望社會大眾正視此事，因為當中共可以任意恐嚇台灣國會議員時，以後也能恐嚇一般民眾。
范雲說，中共不只違反國際相關公約與人權規範，也是國際流氓的行徑。到目前為止，遺憾藍白無任何公開譴責，呼籲藍白應不分黨派，一起捍衛國會議員的問政自由，且當國會議員及其家人的安全被威脅時，應跨黨派一起譴責。
陳培瑜指出，民進黨團針對中國對台灣的壓迫及騷擾，曾提出3個譴責案，包括譴責中共軍演案、譴責中國對沈伯洋進行人身恐嚇、北京當局扭曲聯合國第2758號決議，但藍白都不敢支持，只敢欺負自家人，不敢對抗中國人。
此外，媒體詢問，民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸條例，擬刪除「國家統一前」、「地區」等文字。國民黨主席鄭麗文認為此提案藐視中華民國憲法，直接挑戰法理台獨。
鍾佳濱說，在一連串的中共軍演及對台灣國會議員及民眾的安全威脅進逼下，立委基於民意提出修法，尊重立委的提案權。如果藍白真的重視憲法、兩岸未來繼續和平交流，就該嚴厲譴責中共。（編輯：萬淑彰）1150105
