中媒散播沈伯洋家衛星照 數發部：社群平台已下架

行政院數位發展部（圖／資料照片，圖源：翻攝自Google Map）





中國官媒在社群平台公布民進黨立委沈伯洋的住處及工作場所衛星圖資與街道圖，還撂話「看你能往哪逃」。數發部表示，第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理，Meta 及 Google相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

日前中國官媒在 Facebook 及 YouTube 等社群平台，利用衛星影像惡意揭露我國國會議員的辦公及居住地點，並散布威脅言論。數發部表示，嚴正譴責此類數位脅迫行為，也於第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理。今（4）日數發部接獲 Meta 及 Google 回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

數發部強調，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，更是任何民主國家無法容忍的行為。我們呼籲各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值。

