中媒爆料精神病院涉嫌騙保 揭「被精神病」背後的黑金產業鏈

中國媒體新京報近日揭發了「精神病院涉嫌騙保」的事件，引發外界極大關注。根據該報記者去年底的臥底調查，發現湖北兩所精神病醫院以「醫療」為名義，不僅將正常人非法禁錮，更將救命的醫保資金視為可瓜分的「蛋糕」，完全凸顯了中國「被精神病」背後產業鏈化的人權侵害與體制崩壞。

湖北兩精神病院 遭揭用被精神病手法騙保

調查發現，湖北襄陽宏安精神病醫院和湖北宜昌夷陵康寧精神病醫院，存在一套系統性的「被精神病」產業鏈，收治程序極其混亂且隨意，不僅在利益驅動下，醫院不僅對外承諾「免費住院、免費接送」，甚至連保安、護工都能隨意辦理入院手續，導致許多並無明顯異常的正常人，在程序失靈的情況下荒謬地「被精神病」。

受害者成搖錢樹 進來容易出去難

一旦進入這套產業鏈，受害者便成了院方的「搖錢樹」。報導指出，院方為了持續套取醫保資金，會強行延長患者的住院期限，即使病人病情已經康復，出院也成了「一種奢望」。患者無奈地表示：「醫院想賺錢，就不會讓你出去。」而這種將人身自由商品化的行為，已使精神病院異化為合法的黑監獄。

暴力化管理 醫療倫理與尊嚴的徹底崩潰

除了非法禁錮，醫院內部的管理手段更是令人髮指。在院方眼中，病患並非需要照顧的弱勢群體，而是受壓榨的對象。護工動輒對病人搧耳光、踹腳，甚至使用水管抽打，並公然宣稱「不聽話的，肯定要揍」。這種暴力統治取代了專業護理，徹底粉碎了個人的基本權利與人格尊嚴，暴露出醫療從業人員醫德底線的全面失守。

制度性造假 規避監管大玩「躲貓貓」

此類產業鏈之所以能長期存在，在於其發展出一套應對監管的「潛規則」。為了應付醫保檢查，醫院會定期安排患者「假出院」，與檢查人員玩起「躲貓貓」遊戲。這種體制性的造假與規避，顯示了地方監管在常態化管理上的失靈，導致法律法規在這些機構面前形同虛設。

被精神病不僅詐保 亦是中共維穩工具

而這種「被精神病」產業鏈的可怕之處，在於它將「剝奪個人自由」制度化。雖然目前的報導聚焦於經濟動機，但值得注意的是，這種「正常人可隨意收治」的機制，卻早在過去遭中共應用在維穩或政治的目的上，其中著名的個案包括了潑墨女孩董瑤瓊、江西網紅李宜雪，以及疫苗寶寶之家創辦人何方美和她的小孩，都因為維穩等政治因素「被精神病」。

而根據國際組織保護衛士（Safeguard Defenders）2022年報告統計，2015–2021年間至少99人（144次入院），遍及21省109家醫院，1/3受害者被反覆關押，半數超過半年，9人超10年，而到了2026年的今天，相關真實數字應該只會更多，至少有上千人以上。

誰來終結這場人權噩夢和制度性虐待？

而這些案例顯示，「被精神病」至今仍是中共維穩常規手段，尤其在2013年精神衛生法實施後，至今根本未發揮遏止的效果。在診斷標準模糊、公安可任意送治、醫院缺乏獨立審查、法院不願受理、地方「誰送來誰接走」慣例下，被精神病居然成了醫院斂財的工具，中共打擊異己的手段，讓精神病院不再是外界期待的避風港，而成了一場所有人都有可能面臨的人權噩夢和一種制度性的虐待。