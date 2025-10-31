中媒狂報導川習會！竟將習近平「名字打錯」

國際中心／楊佩怡報導

美國總統川普昨（30）日在南韓釜山會晤中國國家主席習近平，雙方歷經約1小時40分閉門交流，川普隨即搭乘空軍一號返美，他也透露，會中並未談論台灣議題。中國官媒也大肆報導此事，不過《人民日報》卻被抓包寫錯習近平名字，雖立即更改錯字，但還是被手速快的網友截圖PO在網上瘋傳，不過就有人分析，該編輯者疑是趁機暗酸。





「川習會」中媒狂報導！竟將習近平誤植「習近乎」…網嚇壞：準備被誅九族

中媒《人民日報》編輯姜習近平打成習近乎，引發網友熱議。（圖／翻攝自X平台）

廣告 廣告

中國《人民日報》10月30日發布一則標題為「習近平：中國和美國可以共同展現大國擔當 攜手多辦一些大事、實事、好事」；接著開頭內文就寫下「當地時間10月30日上午，國家主席『習近乎』在釜山同美國總統特朗普舉行會晤」，不過眼尖的網友就發現，該撰文者竟把「習近平」3字，誤植成「習近乎」，而文章下方還留有撰文者的名字「馬宇杭」。

「川習會」中媒狂報導！竟將習近平誤植「習近乎」…網嚇壞：準備被誅九族

《人民日報》雖緊急將錯字更正，但還是被網友截圖下來PO上網。（圖／翻攝自微博）

雖然原文在發佈的三分鐘之內立即更改錯字，但還是被網友截圖下來PO網引發熱議，旅義華僑作家李穎也在X平台「李老師不是你老師」上發文分享，網友紛紛留言表示「還有怎麼人用五筆」、「還是五筆打字」、「準備捲鋪蓋走人吧，鐵飯碗丟了」、「打錯了皇帝名號可是大忌啊，這不得誅九族？ ！」、「他死了嗎？」、「下輩子注意」、「這個編輯趕緊跑路吧。因為在他們眼中，這是絕對絕對不能犯的嚴重錯誤」。









原文出處：「川習會」中媒狂報導！竟將習近平誤植「習近乎」…網嚇壞：準備被誅九族

更多民視新聞報導

緬甸軍方轟炸KK園區！上千「豬仔」跳河逃亡畫面曝光

四中全會落幕「北京勇士」上街抗議！痛批共產黨：邪教

澳網紅家族7歲兒突遭蟒蛇咬破頭！恐怖慎血畫面曝光

