中媒睜眼說瞎話! 馬杜洛被捕民眾上街慶祝竟被說成反美 中網站「404」相關貼文

[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美國特種部隊拘捕並押往紐約受審後，委內瑞拉國內外輿論出現反差。多段由民眾拍攝的畫面顯示，卡拉卡斯等地不少民眾走上街頭慶祝，高舉國旗、焚燒馬杜洛巨幅海報，有人身穿印有「馬杜洛被捕」字樣的T恤，彼此相擁落淚，高喊「自由」。然而，中國官媒呈現的畫面卻截然不同。《央視》報導稱，委內瑞拉民眾在市中心集會聲援馬杜洛，譴責美國干預內政，並要求美方立即釋放「合法總統」。

據X《李老師不是你老師》有網友指出，因為怕讓北京政權感到丟臉，中國入口網站網易疑似全面下架關於「委內瑞拉民眾慶祝馬杜洛被捕」的相關文章，多篇報導顯示為「404」，甚至連 Google 搜尋首頁可見的爬取紀錄也迅速消失。

網易將所有有關委內瑞拉的文章都404刪除。 圖 : 翻攝自Google

與此同時，中國武統學者李毅在直播中自扇耳光後總結馬杜洛垮台原因，直言 :「不是用毛澤東思想武裝起來的」，並指委內瑞拉政黨與軍隊腐敗，與人民「一點關係都沒有」。

此外，中國軍事評論界也出現「翻車」爭議。中國國防大學教授、知名軍事評論員李莉過去多次指出，委內瑞拉擁有俄羅斯製 S-300 防空飛彈系統，美國「不敢輕舉妄動」，甚至強調「馬杜洛不慌」。然而，在美軍成功拘捕馬杜洛後，中國網民湧入相關舊片段留言區調侃，稱其「吹誰誰倒楣」。

知名博主李毅在直播評論美軍逮捕馬杜洛時，拼命搧自己巴掌。 圖 : 翻攝自X / 李老師不是你老師

李莉曾於 2019 年在中國電視軍事節目中指出，委內瑞拉軍事實力不弱，背後有俄羅斯撐腰，美國若動武需付出巨大代價，甚至曾稱 S-400 防空系統「已經擺好，就等川普往坑裡跳」。

另一方面，根據媒體報導，美軍行動中展現的電子戰與精準打擊能力，使包括中國製系統在內的防空與地面裝備，在第一波攻勢中即遭「毀滅性癱瘓」，防空系統被致盲，地面重裝備因缺乏制空權掩護，未能發揮戰力便遭摧毀或棄置。分析認為，這凸顯中國武器系統在面對美軍等頂級對手的複雜電磁環境與高精度作戰時，仍存在落差。

