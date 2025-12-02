中媒硬拗濱崎步「一人演唱會」消息不實 完整時間軸曝「狠打臉」
日本歌壇天后濱崎步原訂11月29日在上海舉行演唱會，遭中方強行取消後，她仍對著無人觀眾席開唱，且發布多張現場照片，贏得好評。但中國媒體週一（12/1）卻刊出一名賴姓攝影的「致歉聲明」，他自稱於28日偷拍「彩排畫面」並上傳，「一個人的演唱會信息不實」。但消息一出再掀爭議，就連中國網友都質疑官方「洋相百出」。
還原11月28日事件發生經過。當天上午，微博帳號「濱崎步歌迷聯盟」已發文表示，29日的濱崎步上海演唱會可能要取消，呼籲暫時別買高鐵票；下午三時，演唱會確認取消。當天下午，濱崎步也發Instagram限時動態，證實「收到取消演出的要求」。
28日晚間6時許，有微博網友表示「濱崎步正在進行一個人的演唱會，儘管演出已經取消，場館外能聽到！」還有網友公布「上海場完整歌單」共21首歌，強調和11月1日的北京場相比「有部分調整」。
至29日，濱崎步在Instagram限動轉發多則繁體中文報導，證實「昨天接到中止要求後，在沒有觀眾的狀態下，從第一首歌到安可曲全部表演完畢，才離開會場」，「為了那原本應該能見面的一萬四千名TAs（濱崎步粉絲俱樂部成員），所有演出者、工作人員，都以與正式公演毫無差別、傾盡全力的心情，完成了這場演出」。
30日晚間，她也在Instagram與臉書發布9張「一人演唱會」的照片，畫面顯示她的服裝造型完整，與工作人員共同向空著的觀眾席謝幕。她也以英文寫道「面對1萬4000張空椅，但我感受到來自全世界TAs（濱崎步粉絲）的愛，這是最令我難忘的演唱會之一」。她也向200位中國籍與日籍工作人員致謝。
然而，到了12月1日晚間，上海《澎湃新聞》卻突然發布新聞，標題為〈所謂濱崎步『一個人的演唱會』信息不實，係彩排期間被偷拍，攝影團隊人員公開致歉〉，內容只有一張「致歉聲明」截圖，沒有任何文字敘述。
致歉聲明中，執筆者自稱名叫「賴宗隆」，是濱崎步上海演唱會攝像（影）團隊成員之一。他自稱在「藝人（濱崎步）彩排期間，偷拍了藝人在舞台上的照片」，並在11月28日下午6時左右上傳到自己的抖音帳號，「發布了所謂『濱崎步在現場錄製一個人的演唱會』的不實信息」。
執筆者宣稱：「這一不實信息被許多自媒體轉發，甚至有部分自媒體杜撰成『濱崎步獨自唱完整場空場演唱會』等虛假內容」。他表示，自己發表的「彩排照片和相關不實信息」，對演出及主辦方都造成困擾，對此深感懊悔並「鄭重公開道歉」。
這則宣稱濱崎步一人演唱會是「不實消息」的聲明，引起中國網友熱議，但在《今日頭條》、《新京報》等主流媒體的微博帳號下方，都已開啟「評論精選」，數百則留言均無法顯示。
其他帳號可顯示的留言中，有中國網友表示：「29號的演唱會，28號上午就知道取消了，哪個歌手會在知道已經取消了演唱會，還繼續彩排？堅持繼續彩排一整場演唱會，不就是一個人的演唱會嗎？」
網友：流程完整且施放「泡泡雨」 應為「閉門演出」而非彩排
也有網友發文還原真相，表示濱崎步團隊知道演出不能進行後，28日仍和所有工作人員在現場按既定演出流程，進行了一場「沒有觀眾」的閉門演出，「照片是此時拍的」。
文章指出，既然已知無法公演，仍決意要讓所有人按演出標準走一遍，這就不能叫「彩排」了，應該算是「閉門演出」，「或許是不想讓準備了那麼久的舞台浪費，不想讓200多名舞者和工作人員的努力白白付出」。
文中說，濱崎步面對空蕩蕩的座椅賣力演出的照片，為此事增加了一份悲情，輿論普遍認為不應粗暴干預正常民間交流，而「攝影師的道歉聲明」就是想「給輿論滅火」，想讓大家以為「一個人的演出」是假的，以平息風波，但「閉門演出是真實發生的，而且發生在知道演唱會要取消後」。
文中指出，照片顯示這場演出施放了全場「泡泡雨」，進一步印證不是彩排，因為這種泡沫會弄濕座椅，彩排絕不會施放，以免打掃麻煩。
這名網友說：「當做了一件蠢事，後面要用更多蠢事來彌補。」
還有網友寫道：「你見過哪個歌手提前一天帶妝彩排＋噴彩帶的？我不了解濱崎步，但我了解我的同胞。」「為了掩蓋真相只好不斷編造謊言，最終會失去所有人的信任。」
但也有中國網友表示「要怪就怪高市早苗」，「原來是自編自導的呀，信的人還真多」。也有人批評賴姓攝影「這時候存心搞事，應該抓起來判刑！」
