中媒社群平台公開居所衛星照 沈伯洋：分化威嚇台灣

（中央社記者郭建伸台北3日電）中國官媒社群平台日前公開民進黨立委沈伯洋居住地與工作場所的衛星影像。沈伯洋今天表示，這次手法是「關西機場事件」的拙劣翻版，是中國想分化、威嚇台灣社會的經典作法，但跟中共軍演一樣，邊際效益不斷降低。

一名中國博主1日在微博發文說，2026年新年第一天，自費定制商用衛星「吉林一號」高清影像，公布沈伯洋居住地與工作地點的衛星影像。這則貼文2日被福建東南衛視所屬「今日海峽」以及「中國台灣網」所屬「兩岸頭條」在社群平台臉書上轉發，引發爭議。

沈伯洋今天透過臉書表示，早在軍演結束時，中國腳本就啟動，原因很簡單，因為軍演無效、股市還漲，加上自己持續拆解國防謠言，中國可能惱羞成怒，決定直接針對他個人「精準打擊」；針對中國發布衛星圖，標識他的工作地點及錯誤住家，他早在1日就掌握訊息。

沈伯洋指出，這次手法是「關西機場事件」的拙劣翻版，包含從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假IP在社群帶風向，一直到官方定調收尾；這天他懶得理，只是靜靜看戲，把跟風起舞的帳號盤點歸檔。

沈伯洋表示，中國在等他恐慌，讓他批評衛星圖畫質或地點錯誤，就可順勢拋出更清晰照片，進而製造處處是眼線的恐懼，但這種心理戰在台灣毫無效果，況且台灣人用Google Earth看得更清楚。

沈伯洋指出，這是中國想分化台灣社會、威嚇台灣民眾的經典作法，但可惜的是，台灣人對這件事越來越理解後，就跟中共軍演一樣，達到的效果跟邊際效益不斷降低。

民進黨立委吳思瑤也透過臉書表示，中國官媒社群平台惡意散播沈伯洋在台居所衛星照，是以「數位暴力」「人肉搜索」方式，公開異議者隱私資訊，進行脅迫威嚇並製造寒蟬效應，她要嚴正譴責中共踐踏人權破壞法治。

吳思瑤呼籲，除了政府部門應維護民眾自由與安全外，Meta等國際社群平台應履行企業社會責任，維護網路秩序，針對這類由國家機器支持指揮，騷擾威脅個別人士的違法行徑，應立即撤除資訊並予以停權處置。（編輯：林克倫、蔡素蓉）1150103