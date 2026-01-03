中媒秀衛星畫面定位住處 沈伯洋嗆:谷哥地圖較清楚

社會中心／李豫翰、洪國凱 台北報導

中國媒體近日散布號稱用商用衛星定位的沈伯洋居住地、工作地點，威脅沈伯洋，"看你往哪逃！"，但沈伯洋出面駁斥地址根本是錯的，網友也狂酸，立委不在立院辦公，要在哪？但對於網友的PO文，警政署也表示，將全面加強沈伯洋的安全維護，也呼籲民眾不要成為"在地協力者"。

中國網友在微博寫下，沈伯洋，看你往哪逃！表示自己自費使用商用衛星"吉林一號"，定位出了沈伯洋的居住地以及工作地點，開嗆要給台獨頑固份子一點教訓，就連中國官媒粉專"今日海峽"都特別轉PO。貼文表示沈伯洋的居住地靠近大安森林公園，工作地點則在濟南路一段，但畫面一出，被台灣網友無情吐槽，表示台灣立委不在立院辦公，不然要在哪。

台灣民眾一定都很熟悉，利用googlemap搜尋有多方便，不管在世界哪個角落、地點都能找到，還能拉遠拉近看街景，中國這沾沾自喜的手法，叫人有看沒有懂，可能因為中國無法用googlemap，沈伯洋也分析，這就是中國一貫的分裂手法。









外交部跟民進黨也痛批，中國衛星肉蒐的行為，陸委會更嚴正聲明，中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應，警政署表示，會全面加強沈伯洋安全維護，也呼籲台灣人不要成為中國的"在地協力者"。





