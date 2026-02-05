中媒稱川習通話提「台灣是中國領土」鍾佳濱：須完整了解兩國發言

立法院民進黨黨團幹事長鍾佳濱5日立法院受訪，回應時事議題。(記者塗建榮攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕美國總統川習昨日晚間與中國國家主席習近平進行通話，中國官媒新華社宣稱談到台灣關係是美中最重要問題，台灣是中國的一部分。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今受訪時直言，在一個沒有新聞自由、言論自由的國家，所有有經驗的媒體都知道，對於北京或者是國台辦那種發言，尤其是和他國元首的訪談記錄，都要完整地去了解。

中國官媒《新華社》報導，習近平強調，台灣是中美關係中最重要的問題，「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權及領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。」

鍾佳濱強調，美國總統川普經常在自己的自媒體上表達各式各樣的主張，大家也是司空見慣。因此，反而從川普總統個人的發言更可以理解他的看法。至於說會不會因為川普總統跟習近平談到了台灣問題，又被黃國昌先生認為是「干涉中國內政」，他就不得而知了。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。(記者李文馨攝)

