中媒稱日本砸百億培養台灣「媚日人士」 林佳龍批：情緒性攻擊

〔記者黃靖媗／台北報導〕央視旗下新媒體「玉淵譚天」聲稱，日本撥出逾131億日圓預算，由日本台灣交流協會在台培養「媚日人士」，進行「媚日宣傳」。對此，外交部長林佳龍今(24)日受訪抨擊，戰狼式語言與粗暴批評涉及情緒性攻擊，該指控太過情緒性，並強調台日理念相近、具共同利害關係才是最重要的。

林佳龍今日出席外交部與美國各州政府辦事處協會(ASOA)舉辦的感恩之夜酒會並致詞，會後接受媒體聯訪表示，這種比較戰狼式的語言或比較粗暴的批評，都涉及情緒性攻擊，當然每國對外交行為都有自身立場，但他認為，可以透過比較和平、禮貌的方式進行。林佳龍說，該媒體的指控太過情緒性，「我們也不知道他在講什麼」。

林佳龍強調，台日理念相近且有共同的利害關係，彼此共同維護台海、太平洋第一島鏈的和平穩定是最重要的。

