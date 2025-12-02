中媒稱濱崎步「空唱」演唱會假的 中國網友看不下去：IG都發了

濱崎步在中國上海的演唱會因「不可抗力因素」無法舉行，她日前對著1.4萬張椅子照常開唱，畫面曝光引起網路熱議。（翻攝自濱崎步FB）

日本流行音樂天后濱崎步因「不可抗力因素」無法照常在中國上海舉辦演唱會，不過她仍對粉絲們「履約」，對著1.4萬張椅子空唱，她po出相關照片外，還分享多篇台灣媒體報導，引起網路熱議。中國官媒昨（1）日曬出自稱攝影團隊工作人員的「道歉聲明」，強調藝人彩排期間偷拍畫面，並在自媒體發布「濱崎步在現場錄製一個人的演唱會」的不實訊息。對此，有中國網友看不下去在微博傻眼直呼「人家（濱崎步）的IG都發了，別鬧笑話了」。

濱崎步為展現敬業態度，日前對著1.4萬張椅子照常開唱，她後來也在IG等社群媒體po出「演唱會」照片，並留言寫下，「雖然有1.4個空位，但我深深感受到來自世界各地TAs（濱崎步粉絲）的滿滿愛意，這仍然是我人生中最難忘的演出之一。」此舉引起許多台灣媒體報導，濱崎步也直接在IG限時動態轉發相關文章，讓許多台日網友感動留言。

不過，中國官媒《澎湃新聞》昨天竟貼出一張「道歉聲明」，內容中賴姓男子自稱是濱崎步上海演唱會的攝影團隊工作人員，在藝人彩排期間，偷拍了舞台上的照片，後來在抖音上發布所謂「濱崎步在現場錄製一個人的演唱會」的不實訊息。「對本場演出和主辦方都造成了很大困擾，我對此深感懊悔並鄭重公道歉。」

這篇聲明曝光後，《環球時報》前總編輯胡錫進也在轉發此消息，但許多中國網友看不下去跑去留言，「人家（濱崎步）的IG都發了，別鬧笑話了」「濱崎步自己都發文了有時間去看看我只是弱勢不是弱智」「好好好，說這麼多，我們又贏得很徹底，百姓觀眾都沒有損失，大家喜聞樂見」「越描越黑」「那個唱到一半把電掐了，總不冤枉吧」。

中國官媒貼出自稱濱崎步攝影團隊工作人員的「道歉聲明」，內容提及「濱崎步在現場錄製一個人的演唱會」是不實訊息等等。（翻攝自澎湃新聞）

