中媒酸日本可能又換首相！小粉紅認勝算很高

日本首相高市早苗19日宣布將於23日解散眾議院，下月8日提前進行大選，並放話若執政聯盟席次未過半將辭去首相。中媒《北京日報》報導稱「日本可能又要換首相了」，不少中國網友也坦言：「勝算很高」、「哪是換，趁支持率高再選一次自己罷了」。

中媒《北京日報》今在微博以「高市賭上首相生涯」、「日本可能又要換首相了」等話題，報導高市早苗宣布解散眾議院，賭上自己的首相生涯，若自民黨、日本維新會執政聯盟未獲半數席次，將辭任首相。

日本眾議院465個席次中，自民黨有196個席次、日本維新會34個，共計230個，略為超過過半門檻233個。

本次眾議院選舉距離上次僅過1年3個月，稱高市早苗的決定在日本國內也引發巨大爭議。19日晚間，數百人聚集在眾議院第二議員會館前抗議，認為高市製造政治空白，對日本民眾生活產生負面影響。

不過，不少中國網友留言：「她在國內還是支持率還是很高的！解散是為了現在支持率高的時候大選！勝算很高」、「她敢解散就說明他有把握能上」、「哪是換，趁支持率高再選一次自己罷了」、「算不上豪賭，乘勝追擊，結局可控」、「她現在就是利用高支持率在搶資源。想啥呢」、「高市早苗目前是日本歷史上支持率最高的首相之一，最新市調支持率高達78%」。

還有中國網友酸說，「就這麼個低的目標線算哪門子賭上首相生涯」，指出高市早苗的目標只有自民黨與日本維新會合作過半，現在都已經過半了「好意思說是賭上自己的去留」。也有人笑說，「表現太自信支持者就不會努力了，追過星的太懂了」、「賣慘求課的套路太熟悉了」。

