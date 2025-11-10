中官媒央視揚言全球抓捕沈伯洋 吳思瑤：韓國瑜應該不會想學鄭麗文吧？

記者李鴻典／台北報導

中國官媒央視發布一則影片，引述專家聲稱中國可透過國際刑警組織等管道，對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。民進黨立委吳思瑤今（10）天質疑，立法院長韓國瑜想學國民黨主席鄭麗文？沒有人是局外人，誰還在無動於衷？

吳思瑤指出，中國官媒央視發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅將全球緝捕。中國片面宣布法辦沈伯洋完全是一種自嗨，更是自以為是、自我膨脹的行徑。

台灣中國一邊一國！吳思瑤說，中國再大，也管不到台灣。毫無權力對台灣人民進行境外鎮壓，更沒資格評論台灣立委的言論主張。

廣告 廣告

但大家必須看懂，這就是一套劇本！她表示，安排鄭麗文祭拜「叛國通匪」的吳石，把出賣國軍、背叛中華民國的匪諜奉為「愛國烈士」。然後，把忠誠行使台灣立委義務，長期揭發反制中國認知作戰、顛覆手段的沈伯洋立案偵查，企圖長臂管轄。

被央視製偽紀錄片起底，沈伯洋痛批，不要妄想用羅織罪名方式把手伸入台灣。（圖／沈伯洋辦公室提供）

賣台者被北京當局奉為至寶，護台者在中共眼裡成了背刺。吳思瑤強調，雖然中國裝腔做勢成分居多，但台灣也不能視若無睹。今天沈伯洋，明天任何人！國安會、陸委會、外交部、警政署皆已陸續發表譴責，但身為當事人的立法院呢？

吳思瑤說，民進黨第一時間提出提出國會聲明，抗議中國把手伸入台灣國會，但朝野協商就被藍白封殺。她還是要喊話，捍衛國會尊嚴，立院必須表明立場，國會議長豈能置身事外？國會議長政治中立，韓院長不能被藍白綁架，更不能向中國低頭。立院還要麻木不仁到什麼時候？「韓國瑜還要繼續無動於衷下去？我想，韓國瑜應該不會想學鄭麗文吧？！」

更多三立新聞網報導

豐富「背叛履歷」 揭鄭麗文祭拜共諜「原來是有中國指令的！」

蕭美琴赴歐演說、鄭麗文卻悼念共諜吳石！吳思瑤直呼：一個台灣兩個世界

鄭麗文將追思中共烈士吳石 吳思瑤轟「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

Rapper做國民黨主管遭批創作低俗 吳思瑤：不熟也沒聽過他的任何作品

