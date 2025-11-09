中官媒威脅跨國鎮壓沈伯洋 陸委會給予最嚴厲譴責

（中央社記者呂佳蓉台北9日電）中國官媒央視今天發布一則影片，引述專家聲稱中國可透過國際刑警組織等管道，對立委沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。陸委會今天發布新聞稿，給予最嚴厲的譴責，認為這是企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，讓台灣人自我審查。

中國重慶市公安局日前對沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視新聞更在今天上午發布影片「起底台獨沈伯洋」，並引述法學專家看法，聲稱中國可透過國際刑警組織等管道，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。

影片最後還聲稱，重慶公安此次立案，不僅是對沈伯洋違法行為的回應，也是向所有台獨分子發出明確訊號：「收手吧，否則下一個就是你」。

陸委會今天發布新聞稿表示，中國官媒今日發布影片，除對台灣立委進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使台灣人自我審查，形塑寒蟬效應，對於此等極其惡劣、猖狂的手法，大陸委員會予以最嚴厲譴責。

陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰。這些操作未來不會僅是針對台灣立委，更可能擴及所有台灣民眾。

陸委會表示，包括本案在內，政府也正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到所謂「跨國鎮壓」或「長臂管轄」等威脅。

陸委會重申，中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請民眾放心。

陸委會也呼籲民眾對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。（編輯：邱國強）1141109