中官媒硬拗濱崎步一人演唱會消息不實…完整時間軸曝「中網友狠打臉」
國際中心／綜合報導
由於中日關係持續緊繃緣故，多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消；其中，天后濱崎步11月29日的上海演唱會遭中國於前一天臨時取消，但她依舊對著台下1萬4千個空位開唱，甚至在社群平台發出「零觀眾」演唱會畫面，引發譁然。結果，事後馬上有一名賴姓攝影發聲明致歉，自稱那是他偷拍的彩排影片，指所謂的一人演唱會是不實消息，不僅再度引發爭議外，就連中國網友也不相信，而整起事件的完整時間軸也曝光。
濱崎步的演唱會原定在11月29日舉行，卻被中方在前一天突然以「不可抗力因素」臨時取消，微博帳號「濱崎步歌迷聯盟」也在11月28日發文表示，濱崎步2025上海站於當天下午15時證實取消，要歌迷先不要買票和高鐵票了。
即便演唱突被喊停，濱崎步依舊不氣餒仍於當天傍晚18時許，照常開唱；對此，有網友在微博發文，指出濱崎步正在進行一個人的演唱會，「場館外都聽的到」，下方也有網友公布「上海場完整歌單」共有21首，強調和11月1日的北京場相比「有部分調整」。
之後，濱崎步分別於11月29及30日在社群平台IG、臉書發文，除轉發多則繁體中文的相關報導外，證實雖然接到演唱被中止要求，但自己仍在沒有觀眾的狀態下，從第一首歌到安可曲全部表演完畢，並以英文表示「即便面對14000個空位，但我感受到了來自世界各地粉絲們的滿滿愛意，這絕對是我經歷過的最難忘的演出之一。我由衷地感謝200位中日工作人員、樂團成員和舞者，是他們成就了這場精彩的演出。」同時PO出「一人演唱會」的照片，可見其服裝造型完整，還與工作人員共同向空著的觀眾席謝幕。
不過，中國官媒《澎湃新聞》1日卻突以「所謂濱崎步『一個人的演唱會』信息不實，是彩排期間被偷拍，攝影團隊人員公開致歉」為標題發布新聞，內容只有一張「致歉聲明」並附簽名的截圖，無任何文字敘述。聲明中，執筆者自稱「賴宗隆」，是濱崎步上海演唱會的攝像團隊工作成員，說在濱崎步彩排期間，偷拍藝人在舞台上的照片；針對許多自媒體未經查證擅自轉載，甚至杜撰成「濱崎步獨自唱完整場空場演唱會等虛假敘述」，對主辦方及演出造成困擾，深感懊悔，並承諾未來嚴守職業規範。
中國官方雖發聲明稱「濱崎步一人演唱會」是不實消息，但中國網友卻發現在《今日頭條》、《新京報》等主流媒體的微博帳號下方，數百則留言均無法顯示，因此不少網友紛紛跑到其他可顯示留言帳號質疑，既然在11月28日上午就知道隔天的演唱會取消，哪個歌手會在這樣的情況下，「還堅持繼續彩排一整場演唱會？不就是一個人的演唱會嗎？」
也有網友發文還原，濱崎步團隊在當天得知演出無法進行後，仍和所有工作人員在現場按既定演出流程，進行了一場「沒有觀眾」的演出，而照片也是那時拍的；同時表示，既然藝人已知無法公演，仍決意要讓所有人按演出標準走一遍，這就不能叫「彩排」，應該算是「閉門演出」，「或許是不想讓準備了那麼久的舞台浪費，不想讓200多名舞者和工作人員的努力白白付出」。
此外，該名網友也指出，從濱崎步PO出的照片顯示，演出施放了全場「泡泡雨」，但這種泡沫會弄濕座椅，在彩排時絕對不會施放，就是避免之後的打掃麻煩。針對官媒放出彭男的道歉澄清聲明，讓該網友認為就是為了替輿論「滅火」，更批「當做了一件蠢事，後面要用更多蠢事來彌補。」隨著完整行間軸曝光，多數中國網友也看不下去，紛紛認為官方「洋相百出」。
