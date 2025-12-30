中官媒稱封鎖台4港口 海巡證實「假訊息」曝對中國海警廣播喊話內容

政治中心／綜合報導

中國解放軍東部戰區「正義使命-2025」對台圍島軍演，並在今（30）日早上9時進行實彈射擊。國防部傍晚召開記者會說明情況，海洋委員會海巡署副署長謝慶欽強調「在中華民國水域只有海巡擁有執法權，不容許中國海警僭越！」，並駁斥中共官媒宣稱封鎖4台灣港口是假訊息，同時透露海巡針對此次中共軍演增加一段對中國海警的廣播強調「海上穩定，才能確保你們的國家發展」。

謝慶欽說明表示，目前海上船舶人員均安沒有任何事故發生，海巡署全程緊盯11艘海警船跟4艘公務船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶，對於違法進入我國水域的海警船均採一對一方式並航監控強勢驅離。

「在中華民國水域只有海巡擁有執法權，不容許中國海警僭越！」謝慶欽強調，中共官媒宣稱封鎖4台灣港口是不折不扣假訊息、混淆視聽！

謝慶欽說，海巡署為維護海上交通線配合交通部航管局相關措施，保護航行作業安全，為避免中國海警船誤判形勢，海巡艦艇在這次對應中國海警船特別增加一段，中英文廣播，全文如下：「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動！｣

謝慶欽指出，中國無視國際規範以軍事脅迫恫嚇周邊國家，不僅威脅台灣更破壞印太區域和平穩定，中國海警船侵擾我國限制水域，「從其航行樣態分析分明是常態騷擾，絕不是執法巡查」，為破除中國海警認知作戰，海巡署特別增加對海警船廣播內容，「希望中國海警切勿一錯再錯誤判國際情勢，共同維護台海和平與發展！」

