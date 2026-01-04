中官媒酸美「世界惡霸」自家人不挺 中共國師嗆只會打嘴炮：真不要臉

國際中心／林昀萱報導

美國突襲活逮馬杜洛引起世界關注。（圖／翻攝自白宮X）

美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。中共官媒新華社微信怒斥川普無限擴張權力是「世界惡霸」，沒想到卻被稱為「中共國師」的知名武統學者李毅爆粗口開嗆只會打嘴炮「真不要臉」。

美國總統川普下令對委內瑞拉採取軍事行動，美軍於1月3日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），在短短3小時內透過空襲與三角洲特種部隊對委內瑞拉發動突擊，逮捕長期被外界批為「非法執政者」的馬杜洛及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores），押送到美國紐約接受司法審理。這場震撼全球的軍事執法重塑了拉美政局，引發國際關注。

新華社微信公眾號「牛彈琴」4日發文指出，美國入侵委內瑞拉對愛好世界和平、堅信美國正義的人們來說，毫無疑問是一件壞事，怒斥「美國正從世界警察，變成世界惡霸」、「強權之下，規則不過是遮羞布；利益面前，道義常淪為裝飾品。」面對中國網友詢問美國對一個主權國家都能這樣，中國對於「自己的寶島」是否也能依樣畫葫蘆？「牛彈琴」強調：「我們是一個真正的和平國家，我們會學習戰術，但不到萬不得已，我們不會輕易訴諸戰爭。更何況，戰爭有正義和非正義，我們肯定是正義亮劍，與美國完全不同。」

中國社會學者李毅4日也在個人YouTube頻道針對美方執法行動發表看法，過程中甚至情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌。他並痛斥「牛彈琴」發文膚淺，大讚川普奇兵突襲、擒賊先擒王高招，喊話中國趕緊學學：「你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普，你真不要臉！我他X真不好意思，我忍了半天了，他X的不要臉，你他X的台灣多長期間都沒統一了？」

