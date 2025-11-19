中官手插口袋傲慢曝 日網怒轟無恥流氓1／中國戰狼訓話日本？ 官媒內宣遭日網諷「無理又丟臉」

日本外務省亞太局局長金井正彰被刻意抓拍「低頭聽中方訓話」，更被放至中國的社群平台大肆散播。（路透社）

日本首相高市早苗先前發表「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，日本外務省高層金井正彰昨天與中國外交部亞洲司司長劉勁松在北京展開會談，中國官媒會後故意放出一張劉勁松雙手插口袋的照片，更刻意形容是「日本官員低頭聽中方講話」，再度上演大內宣手法。

試圖緩和中日兩國不斷升級的外交危機，日本外務省亞太局局長金井正彰18日現身中國外交部，進行日中局長級磋商，不過這個低頭仔細聆聽工作人員翻譯的畫面，卻被中國官媒和小粉紅刻意放大解讀。

回顧雙方會談結束後，金井正彰步出中國外交部，一旁準備送客的中國外交部亞洲司司長劉勁松卻是雙手插在口袋裡，臉上態度看來更是不友善，而手拿公事包，低著頭的金井正彰，被中國官媒央視旗下自媒體「玉淵譚天」大做文章，形容是日本官員低頭聽中方訓話，更放到中國的社群平台大肆散播。

對此，日本漫畫家三郎發布照片，抨擊劉勁松手插口袋，一點禮貌都沒有，居然還當上中國外交部的司長，根本就是中國的恥辱，有不少日本民眾紛紛留言，雙方官員的對比，正好呈現出了有禮貌的日本人和野蠻的共產黨員的不同，也有人說，雙手插在口袋裡故意擺架子，難道是高中生嗎？更大酸，就像歷史問題一樣，捏造向來是中國擅長的技能。

日本新聞記者：「一般的情況下，在中國外交部大樓內，是不允許進行這類拍攝，換句話說，可以說媒體是被刻意允許，拍攝兩人交談的」。日本駐中國的特派記者也點出，通常不允許拍攝的中國外交部大樓，這次卻大方讓媒體拍攝，似乎別有用心，企圖放大外交攻防戰的氛圍，日中關係持續緊張下，18日又傳出日本首相高市早苗可能將在耶誕節後閃電參拜靖國神社，兩國外交對立持續升級，短時間恐怕難以落幕。





