中官手插口袋傲慢曝 日網怒轟無恥流氓2／中國反「台灣有事」斷旅遊 日網友：力挺高市早苗

日中關係緊張升溫，北京當局呼籲公民暫勿前往日本旅遊。（路透社）

中國官方呼籲公民暫勿前往日本旅遊，日中關係緊張升溫。不過日本網友、學者以及保守黨代表都力挺日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，認為讓中國遊客減少反而是好事。北京祭出抵制，勢必影響日本旅遊產業，但最慘的恐怕是日本當地中資打造的一條龍旅遊。

中國央視主播：「鄭重提醒中國遊客，近期避免前往日本旅遊」。中國大嗆日本首相高市早苗「台灣有事」，攸關日本存亡危機相關言論，加碼形容日本治安敗壞，中國公民怎麼看。日本TBS記者vs.中國遊客：「會有擔心，（就是擔心哪方面），安全吧。個人安全吧，我是想退的」。中國遊客：「沒有，根本就沒想（退行程），該去旅遊就旅遊」。

不管是機票無法退或者就是想去，中國遊客赴日旅遊沒有瞬間歸零，但是中國人早在日本打造住宿、觀光一條龍服務，沒了中國客，當地中國企業同樣大受影響；北京採取報復措施，諷刺的是，日本網友卻是叫好，有人說，太好了，永遠不要來，奈良的鹿終於可以安心，高市一句話解決中國觀光客氾濫，怎麼不支持，也有網友分享中國遊客到神社洗頭洗臉的影片，喊話別讓這些人到日本旅遊。

日本保守黨代表百田尚樹：「中國把赴日觀光客縮減下來，我是非常歡迎的，就算經濟損失是2.2兆億日圓，日本1.2億國民平均下來，也就是1.2萬日圓，我很樂意付這筆錢」。

另外一篇，謝謝中國貼文獲上千萬迴響，出生內蒙古的日本靜岡大學人類學學者楊海英發文，直接謝謝中國，加上笑臉，寫下「沒有你們的新幹線安靜又優雅」，銀座更適合穿和服，酸度破表。穆迪分析師Stefan Angrick：「如果中國出境旅遊受到影響，前往日本的旅客變少，他們大概就會改去其他目的地」。同一時間，南韓在中國旅遊平台搜尋量登上榜首，《朝鮮日報》對此報導，南韓網友大喊，現在真的非常羨慕日本。





