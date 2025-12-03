中宜獅子會、中央獅子會與鳳山天公廟攜手捐款 支持民生醫院守護創傷兒少

高雄市立民生醫院於二日舉辦愛心捐贈儀式，由高雄市中宜獅子會、高雄市中央獅子會與財團法人高雄市鳳山天公廟共同捐出三十五萬元，希望一起為創傷兒童與青少年注入更多溫暖力量！他們支持的「飛象家園」與「飛躍家園」是全台唯一結合醫療和安置功能的特別服務，專門幫助那些經歷嚴重創傷、情緒困擾及發展障礙的孩子們。(見圖)

民生醫院今(三)日說明，自二○二○年開啟「飛象家園」計畫，二○二三年再添「飛躍家園」，民生醫院整合醫師、心理師、社工師和照顧員等跨專業團隊，用專業和愛心陪伴孩子們一步步走出陰霾，重新找回自信。近年來許多孩子已成功回歸家庭、融入校園，見證了醫療與社會合作的美好成果。

廣告 廣告

中宜獅子會這次再次接棒公益，中央獅子會、鳳山天公廟也共襄盛舉，用行動展現宗教信仰與民間力量的美麗結合；雙方代表都希望這份愛心能成為孩子們前進的動力，讓更多人看見並支持這份重要的兒少照護工作。

黃豐締院長表示，我們守護的是最需要幫助的孩子，感謝大家的支持，讓愛心化作希望，陪伴孩子們勇敢迎向未來。

未來，民生醫院將繼續秉持「專業與愛同行」，深化醫療與社會資源的合作，攜手守護更多需要幫助的兒少，讓愛的力量在社會中不斷延續。