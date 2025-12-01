中客不來京都住宿暴跌？真實數據曝：小漲價

▲網傳中國發布旅日禁令後，京都住宿房價暴跌（左），日本事實查核中心指出，不只沒有暴跌，還稍微上漲（右），價格在5000至9000日圓之間，略高於網傳圖價格。（圖／翻攝自日本事實查核中心）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗拋出「台灣有事」言論，引發中日關係高度緊張，北京也呼籲民眾暫緩赴日旅遊，機票、住宿、旅行團掀大退訂潮。日網也瘋傳「京都市飯店價格暴跌」，不過，日本事實查核中心指出此說法「有誤」，在中國旅遊警示後，飯店預訂價格仍較去年同期微幅上漲。

日本事實查核中心（Japan Fact-check Center）報導，11月23日一篇聲稱「京都飯店住宿價格暴跌」的貼文在X平台上瘋傳，還附上一張用Google地圖搜尋飯店的結果。截至12月1日，該篇貼文已經被轉發3700次，瀏覽量超過339萬次。

有網友留言贊同，「京都所有知名酒店都把價格降到了和民宿一樣的低水平」、「太好了！就該這樣」。但也有人懷疑：「他們可能把搜索條件設定在1萬日元以下」、「通常從11月下半月開始都是這樣」。

事實查核中心指出，該篇貼文的搜尋結果可以看到，最便宜的飯店一晚價格4028日圓（約新台幣813元），大多數飯店也都在1萬日圓（約新台幣2020元）以下，只有一間超過2萬日圓（約新台幣4040元）。但截圖的時間不明。11月25日以相同方式搜尋，顯示的價格約在5000至9000日圓（約新台幣1010元至1818元）之間，略高於該篇貼文中顯示的金額。

日本事實查核中心提醒，這些價格來自多個旅遊訂房網站，如 Jalan、Rurubu Travel 和 Agoda等，同一間住宿在不同網站上的價格可能差異很大，入住人數從兩人改成一人也會讓顯示的房價更便宜。

根據京都市觀光協會的統計數據顯示，京都約100間飯店、20間旅館的平均房價，最低是2月的15987日圓（約新台幣3229元），最高是4月的30640日圓（約新台幣6190元），而7月為17,572日圓（約新台幣3549元）、8月為16863日圓（約新台幣3406元），連續兩月較去年同期下降約4至8%。

但9月京都住宿平均價格已經回升到16903日圓（約新台幣3414元），較去年同期增加3.2%；10月更達24859日圓（約新台幣5021元），較去年同期增加15.2%。

觀光協會也指出，在中國政府11月14日發布赴日旅遊警告後，11月18日的調查顯示，12月13日的預訂價格較去年同期上漲6.9%。11月25日的調查則顯示，12月20日價格上漲1.0%，顯示目前飯店價格並未暴跌。

至於春節和中國農曆新年（2026年2月15至23日）期間的房價，觀光協會指出，2月7日的飯店房價較去年同期下降了2.6%，2月14日則下降了0.7%，也只能說是在春節假期前房價略低，不能說有「暴跌」。

事實查核中心總結，京都的平均住宿房價7、8月下跌4至6%，但9月起就回生，即使在中國政府呼籲民眾避免前往日本之後，京都市今年剩餘時間的飯店價格仍高於去年同期。因此，我們認為該貼文具有誤導性，整體而言並不準確。

