中客不來成賣點？台人瘋赴日：反著做才爽

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中國強烈不滿，不僅呼籲中國人不要赴日旅遊，甚至祭出禁止進口日本水產。而我國總統賴清德火速在臉書分享吃壽司、味增湯的照片，用行動挺日本，對此PTT創世神杜奕瑾說，現在中國禁什麼，台灣反著做就對了。

杜奕瑾今(23)日在臉書發文表示，自從中國限制日本旅遊後，朋友圈一個個出現在日本。禁日本海鮮，台灣總統吃完，紅遍日本。好吃好玩又賺足曝光，現在中國禁什麼，台灣反著做就對了。

文章一出，網友也火速留言，「希望中國禁止全世界」、「反著做已經付諸行動，沒有中客的日本舒爽開心」。社群Thread上也出現許多赴日旅遊的台人討論，「我在環球影城，少了中國人，人數真的少很多」、「如果日本真的沒有中國人前往，那是數十年來日本最大的觀光賣點」。

民進黨立委郭國文假日也出現在日本街頭，他在社群PO出自己和電車的合照、吃日式咖喱飯的照片，發文強調，好朋友就是要互相支持，台灣人用行動告訴世界，「支持台灣的好朋友不會孤單，我們一定會相挺回報。」

