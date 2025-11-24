中客不來沒關係！ 台灣等國遊客大舉赴日「觀光不受影響」

民視新聞／吳彔瑾 綜合報導

日相高市早苗一番關於「台灣有事」發言，令中國大為光火，甚至呼籲國民不要赴日旅遊。但日本在上週末的連假期間，北海道等觀光熱區，依舊能看到日本民眾以及台灣等國遊客，將各地擠得水洩不通。加上近來日圓匯率貶值，更促使外國客湧入日本大舉消費，觀光景氣似乎並未受到太大影響。

北海道中部的美瑛町，在樹林間感受雪花片片飄落，令遊客大嘆氛圍浪漫。每年的11月23日，是日本的國定假日「勤勞感謝日」，今年由於正好就在週日，多出1天補假，許多人便趁此機會出遊旅行。但除了本國遊客外，還能看見大批外國客湧入各地景點。

外國旅客：「看到日圓貶值，物價變便宜就想來日本了，日圓這麼便宜，會讓人想來日本玩。」

雖然中國因日相高市的「台灣有事」發言，呼籲民眾不要赴日旅遊，但即使少了中國客，還是有台灣等國旅客，受日圓貶值因素激勵，爭相飛往日本，札幌等觀光勝地景氣依舊活絡。

台灣旅客：「我們會來日本就是因為現在日圓...，欸日幣怎麼講...（Yen）現在日圓很便宜，在台灣是找不到這種地方的。」

除了飽覽如畫美景，旅日遊客另一重點，當然就是要大啖各式美食。來到北海道小樽的三角市場，一碗4300日圓、約台幣860元的螃蟹蓋飯，讓每個人都大呼美味又划算。

義大利旅客：「太好吃了點這個真的是完美，這樣會很貴嗎？根本太便宜了，在義大利像這樣的午餐，可能要花到6萬日圓左右。」

將鏡頭轉到札幌市內，則是有台灣旅客豪氣點了，一碗就逼近8000日圓的海膽蓋飯，即使整頓飯結帳時逼近日圓4萬、約台幣8000元，大家還是覺得一點都不貴。

台灣旅客：「這並沒有很貴，價格還是蠻合理的。」

北海道持續升溫的旅遊景氣，使得當地新落成的飯店，即使住宿2晚要價9萬日圓以上，住房率還是居高不下。中客不去日本是否真會影響觀光經濟？恐怕對第一線的業者來說，心裡早有答案。

