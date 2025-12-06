即時中心／林耿郁報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國強烈反彈，相關旅遊限制、航班調整與民間交流凍結效應仍在擴大；從航空、旅遊業到百貨消費，持續遭到「池魚之殃」。

持續搞事！雖然近期高市早苗首相重申，日本政府「認知」中國對台灣關係的相關主張，但「台灣有事」引起的戰火仍未停歇。

綜合NHK報導，中國東方航空已經通知鹿兒島縣府，原本每週二、六各一班往返上海的定期航班，下（1）月13、17、24、27日的4趟往返班次「暫停營運」。

廣告 廣告

面對記者詢問，東航表示「不便回答」取消航班的真實原因，但答案昭然若揭；鹿兒島縣回應，持續與各家航空公司保持聯繫，並關注後續發展。

中國三大航空 延長「日本航班免費退票」至春節後

同時，中國國際航空、東航與南方航空三大國營航空公司，均將日本航線的免費退票期限，從原本的今（2025）年年底，全數展延至明（2026）年3月28日；正好「覆蓋」農曆新年假期。

據中國媒體報導，在「愛國主義」發酵下，日本已掉出中國民眾「最受歡迎十大海外目的地」榜單。

中國講者「不克出席」 山梨縣、四川省40週年交流論壇喊卡

除了旅遊，學術交流也受到影響；原訂12月21日在甲府市舉辦的「山梨縣—四川省學術文化交流論壇」被迫中止。主因為四川大學教授、博物館長等2位中方講者，突然「不便出席」。

此次交流原為紀念山梨縣、四川省建立友好城市關係40周年的慶祝活動；山梨縣文化部門「無法確定」與台灣有事相關，但活動取消「令人遺憾」。

中客消費雖下滑 大阪百貨業績逆勢成長

雖然中國加強施壓，但並非所有人都受到負面影響：大阪多家旗艦百貨，11月營收均較去（2024）年同期逆勢成長。

數據顯示阪神梅田本店營業額+23.3%、大丸心齋橋店+17.7%、高島屋大阪店+7.1%、近鐵百貨阿倍野Harukas+3.1%、阪急梅田本店+0.7%。

在整體零售暢旺之際，阪急梅田本店回應，11月下旬中國顧客消費額較去年同期減少約2成，顯示兩國關係緊張，已開始影響實體零售市場。

業者強調，目前對年終檔期仍有期待，但對未來的日中關係與經濟衝擊保持「嚴密關注」。

原文出處：快新聞／中客不來！「台灣有事」北京擴大停飛日本 大阪百貨業績逆勢成長

更多民視新聞報導

高市早苗引述《中日聯合聲明》 重申對台立場並未改變

中國延長抵制赴日旅遊 3大中國航空公司宣布免費退票「延至明年3月底」

獨家／中國助解日觀光公害？《民視》直擊清水寺人潮 當地店家曝影響程度

