中客不來「經濟損失恐達3580億」 日經濟大臣：過度依賴是風險

中日緊張關係持續升溫，中國呼籲公民避免前往日本旅遊或留學，恐怕重創當地旅遊業，日本學者估計，經濟損失可能高達台幣3500多億，但面對中國施壓，日方態度依舊強硬，日本經濟安保大臣小野田紀美表示，對於一個遇到不滿就用經濟施壓的對象，過度依賴是一種危險。

中喊避免赴日旅遊！ 東京船形屋業者：240名團客取消

中國旅客不來，東京船形屋業者表示，已經有大約240名團客取消，北京一家專門經營日本旅遊業者也憂心忡忡，2天之內就有超過8成的訂單取消，中國旅遊平台估計，日本將跌出中國前十大熱門目的地。北京留學代辦業者電話也接不停，不少客戶都擔心簽證出問題。

廣告 廣告

日本學者評估，中國抵制恐怕為日本帶來將近1.8兆日圓的經濟損失，約合台幣3580億，導致實質GDP下滑0.29%。

「中國不滿就施壓」 日經濟大臣：過度依賴是風險

不過，儘管失去中國市場恐怕對日本旅遊業帶來巨大衝擊，但日方態度依舊強硬，日本經濟安全保障大臣小野田紀美表示，「對於一個有任何不滿就立即用經濟來施壓的對象，過度依賴不僅對供應鏈是風險，也對觀光在內等各領域都是風險。」

中駐日大使稱「台灣人都反對高市」 網友反駁

中國方面，再度擺出戰狼姿態，中國駐日大使吳江浩發文，引用前總統馬英九及國民黨前主席洪秀柱等人評論，作為「台灣人反對高市早苗」的證據，不過網友紛紛反駁，還有人PO日相高市過去和總統賴清德的合照，強調台日友好、關係穩固。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導