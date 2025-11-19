中客不赴日「改攻韓國」！韓網反應超直白

▲中日關係惡化，中國人紛紛改去韓國旅遊。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前在國會拋出「台灣有事」恐構成「存亡危機事態」的言論，引發中國強烈不滿，不僅呼籲國人避免赴日旅行，隨後更宣布禁止日本水產進口，中方頻頻祭出反制措施，導致中日關係急速惡化。然而，這也使得韓國意外成為中客的旅遊替代熱門地點，不過輿論卻出現明顯反彈，不少韓國網友直言「不歡迎」中國旅客。

根據中國《瀟湘晨報》報導，自官方發布避免赴日旅遊的提醒後，中國人的海外旅遊排序出現大幅變動，從11月15日至16日的國際與地區機票訂單顯示，韓國已在短時間內超越日本，成為中客首選目的地。此外，泰國、香港、馬來西亞、新加坡、越南與印尼等地的機票預訂量也同步攀升。

廣告 廣告

有分析指出，中國自去年11月起，對韓國試辦免簽政策；而韓國政府也從今年9月29日開始，對中國團客施行免簽，使得兩地航線客運量顯著成長，也直接帶動中客轉往韓國旅遊的熱度。

然而，在韓國多家網路媒體的評論區中，卻可見不少反對聲音，有韓國網友甚至透過翻譯軟體留言，「來了韓國也沒什麼好看，拜託別來」，明確表達不歡迎中客湧入的態度。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「鄭黃會」藍白合再起？名醫憂這2變數：恐重蹈2024覆轍

柯志恩言行不一？陳其邁揭《財劃法》修法內幕：很不以為然

為何一直點名韓國瑜？媒體人揭1真相：他心裡很害怕