中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華

南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。





有中國網友在社群平台上分享，疑似為避免遭到排擠，竟將中國護照(左圖)外層包上印有「台灣」(右圖)字樣的護照套，企圖偽裝身分。（圖／翻攝自Pexels）

日本首相高市早苗日前在國會答辯中強調，若台海爆發衝突，恐構成日本的「存亡危機事態」，引發中國政府強烈不滿。北京方面接連對日本祭出旅遊與進口限制反制措施，讓中日關係急速惡化。近日有網友分享，有中國網友疑似為避免遭到排擠，竟將中國護照外層包上印有「台灣」字樣的護照套，企圖偽裝身分，引起熱議。畫面曝光後，大批網友痛批：「自己也知道當中國人很丟臉了嗎？」、「中國人來這招？中國沒叛國罪嗎？」、「真是讓人噁心！」、「知道拿中國護照丟臉了，還算有救，只是做法不可取」、「直接辱華喔」也有人直言：「再怎麼包，過海關刷護照還不是一樣顯示中國籍」。





擔心被誤認為中國人的台灣遊客，自發別上「我是台灣人（대만 사람이에요）」胸章赴韓，引發南韓媒體關注。（圖／翻攝自Threads@hua_hua_design）









事實上，根據《富士新聞網》報導，今年9月底韓國政府宣布恢復中國團客旅遊免簽後，各地「迷惑行為」事件激增。包括中國遊客在首爾街頭隨地大小便、將便利商店弄成垃圾場、甚至在公車上吸菸等，引發民怨，首爾與濟州島等地不時出現反中示威活動，要求政府重新審視開放政策。當時有南韓民眾受訪時坦言：「看到日本首相高市早苗強硬對待中共的態度，從來沒這麼羨慕過日本」顯見部分韓國民眾對中國的不滿，正隨著觀光爭議與外交風波持續發酵。

原文出處：中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「竟套台灣護照套偽裝」網搖頭：直接辱華

