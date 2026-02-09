中客住阿里山公務宿舍宣傳「早日回歸祖國」 林保署：員工違規查處

網路流傳影片，有名中國遊客攜家帶眷到嘉義阿里山森林遊樂區玩，沒想到竟住在公務宿舍中，還拍攝影片分享看日出心得，引發網友撻伐。對此林保署今（9）日表示，經查為內部員工登記申請住宿後，由中國籍友人代替入住，將依規定查處。

影片中，男子說著一口中國東北口音，身上包裹著浴巾自拍影片，自稱是來台探親，透過自媒體宣傳「寶島台灣」，還表示希望台灣盡早回歸祖國懷抱。而他攜家帶眷到阿里山森林遊樂區玩，還在凌晨4點多起床看日出，被網友發現身後背景的建築竟寫著「員工宿舍」。

經林保署調查，這名來自中國哈爾濱的男子到阿里山玩，經由南投分署內部的一名簡姓員工，依規定申請阿里山國家公園的公務宿舍，但2月2日當天登記時本人並沒有現身，而是讓他的中國籍友人一家代替入住，行為已經違反規定，將進行查處。

對此林保署嘉義分署強調，員工寄宿舍僅供上山的同仁住宿休息使用，並不對外開放，未來將檢討寄宿舍管理，強化住宿審核與管理機制，避免爭議再發生。