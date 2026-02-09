中客入住公務宿舍 遊樂區驚見「公安服」2／親子樂園童服用中國警服 飯店惹爭議

高雄某飯店遊戲區提供的警察制服是中國公安服，引發網友質疑。

有家長帶孩子日前前往高雄一家飯店附設的親子樂園玩耍，卻發現業者所提供的警察制服，怎麼警徽是五顆星加上天安門，仔細看才知道，原來是中國警察制服，讓家長超傻眼，PO文引發網友留言，質疑飯店用台灣警察制服不好嗎?還是統戰從小做起?對此飯店業者表達歉意，也緊急撤換這套服裝，後續將會檢討採購流程！

小小朋友在飯店遊戲區，動手做勞作，表情超滿足，有的身上還穿上業者提供的角色扮演服裝，有警察制服，也有消防隊員的服裝。

但有家長拿起帽子發現，怎麼業者提供的服裝，是中國人民警察警徽，有五顆星及天安門圖案，盾牌造型圍繞著麥穗，另外制服外套跟帽子，都是專屬於中國警服的藏藍色。

家長PO文質疑，遊戲區的警察服裝會不會太扯。網友底下留言說明顯是淘寶貨，用台灣警察制服不好嗎？統戰從小做起。

民眾：「來到這裡應該，對不對，應該要穿我們這邊的服裝啊，站在我們台灣人的立場，當然是用台灣人制服，是最具台灣代表性的。」

無黨籍高雄市議員張博洋：「中國又不斷的宣稱台灣是中國一部份，如果我們的飯店裡面放上了中國公安軍警的制服，恐怕會對我們的國際形象造成損傷，也可能造成觀光客的一些誤會。」

高雄愛河附近飯店內，附設的收費親子樂園，門票200到300元，加一成服務費，號稱上百坪的遊樂空間，但卻採購了淘寶一套人民幣170多元，折合台幣779元的中國特警制服。

PO文在網路上發酵，超過一萬六千人次瀏覽，飯店業者低調不受訪，僅在公開聲明稿上表達歉意，表示會立即撤換，並檢討採購審核流程。

台灣飯店附設親子樂園空間，卻出現中國警察制服，光是帽徽上，象徵中國的五星以及天安門，任誰看了想必都會超傻眼眼。

