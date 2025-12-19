中客失控大鬧日機場 他曝中國1教育「恐怖結果」！

政治中心／江姿儀報導



近日3名中國女遊客在日本機場與台灣旅客發生口角，不斷激動喊「台灣是中國的」、「搞清楚政治再出門」等政治性言論。激烈衝突引起旁人側目，航警到場了解時，中國女子竟脫口「說人話」、「說狗語啊？」。失控行徑全被拍，經上傳至社群平台後在網路上瘋傳，大批日本網友力挺台人，留言譴責中客。對此，資深媒體人矢板明夫發文提及此事，直批中國政府「愛國教育」的結果，「培養出來的只會是充滿歧視與敵意的國民」。

3名中國女遊客日前在日本東京羽田機場，與2名台灣旅客起衝突，其中1名中國女子情緒激動，叫囂高喊「台灣是中國的」、「搞清楚政治再出門」，對台人進行言語攻擊。當地航警到場後，台灣旅客冷靜以日語說明事發經過，中國女子在旁聽不懂，竟然出言辱罵「說人話」、「說狗語啊？」。誇張行為在社群曝光，引發日本網友熱議，留言撻伐。

中客大鬧日機場辱「說狗語」！矢板明夫狠酸中國「愛國教育」：培養出歧視國民…

中國旅客在日本機場情緒激動怒罵台灣旅客「台灣是中國的」、「搞清楚政治再出門」。（圖／翻攝自Ｘ）

矢板明夫昨（18日）在臉書發文，轉述日人「直接尖銳」的留言，像是有位日網友曾因《三國志》、孔子思想和中華料理而喜歡中國文化，但如今卻搖頭直言「對中共只剩下失望，該國官民展現出來的種種野蠻、粗鄙言行，令人瞠目結舌。」；也有日人不滿怒批，中國旅客的失控言行只有「認知水準低下的人」才會做出，「簡直失禮到荒謬的程度」，甚至貶低日語為「狗語」，反問「既然這麼討厭日本，為什麼還要來日本旅遊？」；還有日網友諷刺問道「在國外這樣胡鬧，回國後真的會換來什麼『信用加分』嗎？」。

中國旅客的失控行徑引發日本網友不滿，留言開嗆。（圖／翻攝自Ｘ）





矢板明夫指出，相關事件非偶然發生，而是「中國共產黨多年來持續鼓勵、推動反日、仇外『愛國主義教育』的必然結果。」。他進一步分析，「當愛國被簡化為仇恨，當政治口號取代理性與尊重」，導致中國培養出的國民「充滿歧視與敵意」，他直言「這樣的人走到哪裡，衝突就帶到哪裡。」。









