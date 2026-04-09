中客拍片稱「中國台灣」禁入境2年 劉世芳：來台請依台灣法律規定
〔記者李文馨／台北報導〕梁姓中國人去年來台觀光，事後被人檢舉在小紅書帳號發布旅遊影片稱呼「中國台灣」還加五星紅旗，移民署審查認定此舉惡意貶損中華民國尊嚴，拒絕其入境2年。對此，內政部長劉世芳今天(9日)強調，任何人到台灣來，請按照台灣人的法律規定，從事合法、合規的活動。
立法院內政委員會今天邀請內政部長等官員，就「加速落實人本交通環境-檢討『永續提升人行安全計畫』執行現況、簡化審核行政流程及協助地方政府改善行人安全設施之精進作為」進行專題報告並備質詢。
行政院今年3月公布的訴願決定書指出，梁姓中國人去年10月以旅居泰國留學生資格申請來台觀光，被內政部移民署以「曾有違背對等尊嚴言行」而通知不予許可來台觀光2年。梁男主張，這是大陸地區人民的習慣稱呼，原處分已違行政程序法的明確性要求，也涉限制言論自由，並有違比例原則。
劉世芳今天在立法院受訪回應，任何外國人只要申請到台灣，按照「入出國移民法」規定或大陸地區人民進入台灣往來的原則，踏上台灣的土地，當然要按照台灣的法律跟規則。
她強調，不管是提行政訴願也好，或是受到移民署禁止再入境，他們都按照規定辦理。她也呼籲，任何人到台灣來，請按照台灣人的法律規定，從事合法、合規的活動。
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