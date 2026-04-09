中客拍片稱「中國台灣」被禁入境！劉世芳：外國人來當然要按照台灣法律

記者楊士誼／台北報導

梁姓中國男子去年申請來台旅遊，但其小紅書帳號「中山央美梁博士」在影片中稱「中國台灣」，還加上五星紅旗，移民署認定惡意貶損我國尊嚴，禁止其入境2年，梁某不服提出訴願，3月遭行政院駁回。內政部長劉世芳今（9）日表示，任何外國人到台灣來，當然要按照台灣的法律，都按照規定辦理。



立院內政委員會今天邀請內政部長、國土管理署長、交通部次長就「加速落實人本交通環境-檢討『永續提升人行安全計畫』執行現況、簡化審核行政流程及協助地方政府改善行人安全設施之精進作為」進行專題報告並備質詢。劉世芳受訪時表示，任何外國人只要申請到台灣來，按照入出國及移民法，或大陸地區人民進入台灣地區許可辦法的規定，「你踏上台灣的土地，當然要按照台灣我們的這個法律跟規則」。

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劉世芳表示，不管是向行政院提出訴願也好，或者是受到移民署禁止入境台灣，「我們都按照規定來辦理」，劉世芳也呼籲，任何人到台灣來，請按照台灣人的法律規定來從事任何合法合規的活動。

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