中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」 林俊憲：已通報管制未來入境

民進黨立委林俊憲辦公室今（27日）接獲檢舉，一名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗，並拍攝以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」為題的影片進行政治挑釁。對此，林俊憲表示，已立即通報主管機關管制其未來入境。

民進黨立委林俊憲辦公室今（27日）接獲民眾檢舉，一名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗，並拍攝影片上傳抖音，以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」為標題進行政治挑釁。林俊憲表示，針對此事，已立即通報主管機關，並請移民署依規，對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

林俊憲認為，台灣是開放、多元、自由的國家，思想與言論自由受到高度保障，即便有人宣傳共產主義觀點，只要不違法，也在保護範圍內，但自由並不等於可以踐踏國家尊嚴，或從事矮化台灣主權、傷害國格的行為。

林俊憲強調，台灣這幾年能在國際舞台上持續受到關注，正是因為對自由與多元價值的堅持，而這份堅持能夠讓世界看見「台灣如海上的燈塔」，即使面對強權打壓，也始終堅定而自信地照亮前路，「守住台灣的尊嚴與底線，是大家共同的責任，在這點上我們絕不會退讓」。





